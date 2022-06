metoo er ikke over

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Under emneknaggen #metoo har kvinner stått fram med historier om seksuell trakassering og utnytting av skjeve maktforhold. Reaksjonene og konsekvensene har vært store, internasjonalt og i Norge. Det har vært oppvask i politikken, i mediebransjen og i kultursektoren.

På mange bakrom er det jobbet for å "ta et oppgjør" med ukultur. Samtidig som saker mange steder ble – og fortsatt blir – bagatellisert, bortforklart eller feid under teppet. Å se for seg at opprydningen ble tatt en gang for alle, er dessverre naivt.

Denne uka tok tidligere nestleder i Senterungdommen, Else Marie Stuenæs, bladet fra munnen og fortalte om seksuell trakassering hun har opplevd og vært vitne til som ung, kvinnelig politiker.

Ja, hun sier tydelig at det er hendelser som ligger langt tilbake i tid. Men mange av menneskene det dreier seg om, sitter fortsatt i maktposisjoner. Det er mange som må gå i seg selv og vurdere hvorfor de ikke har gjort mer, ikke sagt fra høyere, ikke tatt opp kampen.

Det er ikke for sent. Å oppnå reell likestilling – og ikke minst oppfatning og forståelse av likeverd – er en seig og vedvarende prosess. Når skjevhet i alder, makt og posisjon kommer i tillegg, krever det ekstra bevissthet i sosiale situasjoner.

Det finnes grelle, ferske eksempler. Fra Forsvaret, fra den kjønnsdiskriminerende språkbruken i den mannsdominerte fiskenæringa og – nå nylig fortalt i Nationen – trakasseringen som rammer hver tredje kvinne med arbeidsplassen sin i skogbruket.

Episodene Stuenæs refererer til er dessverre gjenkjennelige for mange: Grisevitser, blotting, klåing i fylla, seksualisert atferd og hentydninger, kommentarer på kropp og klær, nedverdigende omtale, reelle, fysiske overgrep og lovnader om politiske posisjoner eller forfremmelse i bytte mot seksuelle tjenester.

"Det kan ødelegge livet til folk og sette spor i sjelen din for resten av livet, sier en tidligere fylkesleder til TV 2". Det er vanskelig å se for seg å drive god rekruttering av unge kvinner og menn inn en slik ukultur, langt mindre beholde talenter over tid, om det ikke gjøres en reell kulturendring.

Alle arbeidsplasser må ha nulltoleranse for seksuell trakassering. Og det sier selvfølgelig alle at de har. Det hevdes gjerne også at man har rutiner for trygg varsling og håndtering. Det viser seg likevel å være svært vanskelig i praksis.

Endringene kommer gjennom at varslere tør å varsle, blir trodd og at avsløringer får faktiske konsekvenser, sist sett gjennom at Odd Roger Enoksen måtte gå av som forsvarsminister.

Virkelig varige endringer krever også at flere, også i Senterpartiet, svarer på Stuenæs' spørsmål til alle som observerer og ser at det skjer: "Hvorfor tier dere? Hvorfor sier dere ikke tydelig ifra at slik oppførsel aksepterer vi ikke?".