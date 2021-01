Merk maten tydelig

Flere og flere blir opptatt av opphavslandet til maten vi spiser. Hvor kommer kjøttet fra? Er tomatene norske? Vi vil ha sunn og ren mat, som gjerne i tillegg er kortreist og miljøvennlig. Og norsk.

For fire år siden var det 26 prosent som alltid sjekka matvarers opprinnelsesland. Nå gjør 34 prosent det samme. Det viser en ny undersøkelse gjort av Sentio for Nationen.

Den samme trenden er synlig i undersøkelsene fra Matmerk, som står bak flere typer merking av mat, blant annet Nyt Norge-etiketten. De viser til at 68 prosent er opptatt av opphavet til maten og at 65 prosent kjøper norsk hvis det er mulig.

Folk oppgir flere grunner til at de ser etter norskprodusert mat. Vi vet at norsk dyrevelferd generelt holder høyt nivå. Vi vet at vi er i verdensklasse når det gjelder lite bruk av antibiotika.

Dessuten er det viktig for mange å støtte norsk industri og norske arbeidsplasser. Vi ønsker å opprettholde bosetting over hele landet, og vet at et aktivt landbruk bidrar til det. Norske beitedyr holder kulturlandskapet ved like. Det er klimavennlig verdiskaping.

Det er ikke alt vi kan produsere selv, import vi vil selvfølgelig fortsatt ha. Men ingen skal være i tvil om at det man eventuelt kjøper er utenlandsk kjøtt eller frukt og grønt. Når varene merkes dårlig eller feil, med norsk flagg og “Tyskland” i miniatyrskrift, da føler folk seg lurt.

Det blir også synlig i sosiale medier, der debatten gjentatte ganger har tatt fyr når feilmerking er blitt avslørt. Det skaper harme og svekker tilliten til norsk dagligvarebransje.

De færreste av oss har lupe til rådighet når vi handler dagligvarer. Det skal heller ikke være nødvendig. Matvarekjedenes praksis med unøyaktig, utydelig eller bevisst misvisende merking slås hardt ned på. Det skal ikke lønne seg å villede kundene.

Ikke overraskende er endringa i folks bevissthet særlig merkbar fra 2019 til 2020. Med koronapandemien har flere fått øynene opp for matsikkerhet og selvforsyning, og at det faktisk er noen som har norsk matproduksjon som næringsveg. Det viser også den økende etterspørselen etter mat fra lokale småskala-produsenter.

Likevel er det fortsatt 37 prosent av oss som aldri sjekker opphavslandet på maten når vi står i dagligvarebutikken. Vi kan altså skjerpe oss. Det kan definitivt også matvarekjedene.