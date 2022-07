Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Importen av fetaost og fetaost-kopier er seksdoblet siden 2002. Osten er blitt stadig mer populær i nordmenns salatboller. Det kan danske bønder være glade for. For den ekte fetaosten fra Hellas utgjør kun en liten andel.

Det er etterligningen fra Arla og Danmark som dominerer i butikkhyllene og i nordmenns handlekurver. I motsetning til den greske osten som lages på melk fra geit og/eller sau, blir den danske fetaost-kopien laget på kumelk.

Ingen norske aktører har lykkes i å konkurrere mot Arlas markedsposisjon på området. Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk Mat sier til Nationen at årsakene til danskenes suksess, er at de har produsert osten siden 30-tallet, markedsfører godt og har god forbrukertilpasning. I tillegg surfer danskene på fetaostens gode navn og rykte.

Sundqvist understreker også at Arla ikke jukser. De gjør ingen juridiske feil i sin markedsføring. "Det står ikke et ord om fetaost på den osten og det står at den er laget av melk. Det er også innenfor varedeklarasjonen, fordi melk betyr kumelk, og så er det krav om å merke annen type melk dersom en bruker det", sier Sundqvist. Og den salatosten Arla lager, er annerledes i både smak og farge enn den originale fetaosten.

Tine, og andre norske osteprodusenter, har med andre ord et betydelig markdespotensiale foran seg. Hvorfor er det ikke utnyttet allerede? Det bør være overkommelig for norske osteprodusenter å gjøre det samme som danskene har gjort: Lage en god salatost og markedsføre den.

Samtidig er det ikke gitt at det kun er osteprodusentene det står på. Lars Gerhardsen, som er kategoriansvarlig for ost i Meny, bedyrer overfor Nationen at det er viktig for Meny å ha alternativer til Arlas Apetina.

Meny har også salatoster fra Valdresmeieriet, Gangstad, Ostegården, Eggen Ysteri, Røros Ost og Rygge Meieri. Men så langt i år har salget av de norske alternativene gått ned. Med ett unntak: "Valdresmeieriets salatost er unntaket med en vekst på 5,2 prosent og det skyldes blant annet at osten har fått plass i samme disk som Arla og dermed er lett for kundene å finne", sier Gerhardsen.

Det kan altså tyde på at også kjedene har en jobb å gjøre. For hvorfor kan ikke de andre norske salatostene gjøres like tilgjengelige som osten fra Valdres, og presenteres sammen med den danske fetaost-kopien?

Lars Gerhardsen sier til Nationen at Meny "selvfølgelig ønsker at norske forbrukere skal velge norske produkter, inkludert norske oster. De har høy kvalitet, og personlig synes jeg at norske salatoster smaker bedre".

Dermed bør vi kunne forvente at alle de norske salatostene gjøres lett tilgjengelig i Meny, og i alle andre matvarebutikker.