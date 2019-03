Mer likestilling i landbruket

I dagens utgave av Nationen møter vi flere kvinner med betydningsfulle roller i Norsk landbruk. Det er positivt at kvinner oppnår makt og posisjoner i den tradisjonelt mannstunge næringen.

I dag har de store samvirkeorganisasjonene Nortura og Felleskjøpet Agri kvinnelige styreledere, Norsk- Bonde og Småbrukarlag er ledet av en kvinne og Norges Bondelag har fått sin første kvinnelige generalsekretær, for å nevne noe.

Denne utviklingen reflekteres også i Nationens og Bondebladets årlige kåring av landbrukets 100 mektigste. Det kommer ikke bare flere kvinner inn på maktlista, de kommer også høyere opp.

Det gjenstår likevel mye før landbrukssektoren er likestilt. Det er fortsatt over 60 prosent menn på den omtalte maktlista.

Som for samfunnet forøvrig, vil det være et gode for landbruket med bedre kjønnsbalanse. Flere perspektiver og mangfold er helt nødvendig for å utvikle landbruksnæringen inn i en ny tid. Ingen næring har råd til å overse ett kjønn når dyktige ledere skal rekrutteres.

Dessuten er det grunn til å håpe at kvinnelige ledere i landbruket også kan inspirere flere kvinner til å satse på matproduksjon som en levevei. I Norge skal det være like mange odelsjenter som det er odelsgutter. Likevel er det flere menn enn kvinner som overtar gårdsbrukene.

Kun 16 prosent av norske bønder er kvinner. Selv om det også her er en viss framgang å spore, går utviklingen tregere enn ønsket. Til tross for en likestilt odelslov har andelen kvinnelige gårdbrukere kun økt med drøyt tre prosent de siste 20 årene.

Statistikken viser i tillegg at mannsdominansen øker i takt med størrelsen på gårdsbrukene. Og som bygdeforsker Hilde Bjørkhaug påpeker i dagens avis: Andelen kvinnelige bønder i Norge er betydelig lavere enn gjennomsnittet i EU.

Selv om utviklingen på noen områder er på riktig kurs, slik som andelen kvinnelige toppledere i landbrukssektoren, viser den lave andelen kvinnelige bønder at likestillingsarbeidet i landbruket henger etter.

Landbrukets organisasjoner, og ikke minst bøndenes egne faglag, må legge en langt større innsats i å rekruttere flere kvinner til bondeyrket. Lovverket, med lik rett til odel, er på plass. Vi har fått flere kvinnelige rollemodeller i organisasjonene. Da ligger alt til rette for en kraftfull satsing for å øke kvinneandelen også blant gårdbrukere.

Norsk matproduksjon trenger flere kvinner. Da må vi finne ut hva som gjør at så få av dem velger bondeyrket, og sørge for å fjerne hindringene. Og ikke minst gjøre noe med holdningene.