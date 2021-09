Mer distriktsjordbruk, flere småbrukere

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Strukturrasjonalisering, storskalaproduksjon og utvikling mot industrialisert matproduksjon har vært politikken og tendensen de siste årene. Det betyr ikke at Norge er noe gjennomindustrialisert jordbruksland. Det setter våre geografiske forhold og klimatiske forutsetninger rett og slett naturlige begrensninger for.

Mens industrialisering ligger lett til rette - og er tatt mye lenger ut i det ekstreme - på de nærmest uendelig store jordene og gårdsbrukene i Australia og USA, er Norge nettopp et land for lokale små og mellomstore jordbruksbedrifter.

Det må også vår jord- og landbrukspolitikk videreforedle og dyrke. Det siste årets brudd i jordbruksforhandlingene og pågående bondeopprør fortsetter å legge fram bevis på at stort ikke er synonymt med godt, heller ikke for bonden. Det gjelder i enda større grad når man ser matproduksjon i et globalt perspektiv.

En ny rapport fra FN-organisasjonen Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD) har studert hvordan matproduksjon kan bli mer inkluderende, rettferdig og bærekraftig. De vil ha tiltak for å skape vekst i rurale områder, skape arbeidsplasser og samtidig sikre tilgangen på næringsrik mat.

Konklusjonen er at distriktsjordbruk og småbrukere i verden bør prioriteres. Funnene er interessante fordi de gir gjenklang også i den nasjonale debatten om distriktspoltitikk og landbrukets rolle som navet i omfattende ringvirkninger på bygdene.

Gjennom investering i distriktene og i små og mellomstore bruk, støttes og opprettholdes lokalt eierskap og næringsliv. Det gir sysselsetting og arbeidsplasser innenfor lagring, foredling, markedsføring og distribusjon av mat, samt tilgang til mangfoldige markeder.

Ifølge FN-rapporten har målet om størst mulig produksjon til lavest mulig pris, globalt bidratt til økt feilernæring, økt matsvinn og stor klima- og miljøpåvirkning. Noen av dagens metoder for matproduksjon er ikke bra verken for miljøet, for balansen mellom sult og fedme eller for fattigdomsbekjempelse.

En slik rapport om landbruket i globalt perspektiv kan avfeies med at Norge allerede er langt framme og et foregangsland på mange områder: Å ivareta biologisk mangfold og god jordhelse, moderat bruk av plantevernmidler, å hindre dyresykdommer samtidig som antibiotikabruken er minimal.

Det er likevel relevante funn og kunnskap her for alle som er opptatt av matproduksjon, matsikkerhet og solidaritet. Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling ønsker for eksempel et prissystem som reflekterer de faktiske kostnadene ved å produsere landbruksvarer. Det høres ut som et ønske norske bønder bør støtte opp om.