Mens grisen vokser, dør bonden

Det tar tid å treffe nødvendige, men upopoulære tiltak i norsk jordbruk. Siden 2015 har alle visst at over 100 millioner liter melk ville bli overflødig når eksportstøtten faller bort fra 2020. Likevel ble ikke detaljene for produksjonsreduksjonen klare før i høst.

Svinebøndene har økt produksjonen og redusert inntjeningen i mange år. Også her kommer effektive tiltak sent og nølende.

Regelverksendringene som skal dempe overproduksjonen på svin har en overgangsperiode på fem år. Det er lang tid, når lagrene går opp og lønnsomheten synker mot null.

Den lange overgangsperioden begrunnes i hensynet til enkeltprodusenter som vil måtte redusere produksjonen kraftig i det nye regimet. Samtidig frykter flere at produsenter vil finne smutthull i regelverket for å øke egen produksjon.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) varsler ingen politiske grep for å få slutt på den økonomiske krisen. Hun mener markedsregulering og -balanse må til for å bedre økonomien i produksjonen.

Annonse

Bønder og næring snakker om en frivillig dugnad for å ned tallet på mordyr i produksjonen. Senest i fjor kjøpte næringen ut bønder som ville slutte med smågris. Verken appeller eller økonomiske gulrøtter har altså lokket frem produksjonsnedgang.

Spørsmålet er om markedsbalanse er nok.

I tidligere år har svak økonomi i svineholdet skyldtes at produsentene ikke klarte å oppnå målpris for svinekjøttet. Nå melder Norsvin at selv med fullt målprisuttak vil enkelte produsenter ha negativ inntekt fra å gå i fjøset.

En produksjon til målpris gir ifølge Norges Bondelag ikke en økonomi som tillater fjøsbygging. Da må prisen opp. Ingen næring kan overleve uten å fornye driftsapparatet.

Målt etter dagens kroneverdi får produsentene omlag samme pris per kilo i dag som de gjorde midt på 90-tallet. Likevel snakker ingen av aktørene om økt prisuttak.

Frykten for at økt pris vil gi importpress og redusert salgsvolum av norsk vare er ikke ubegrunnet. Men 30 års økende salgsvolum (hver nordmann spiser 30 prosent mer svin enn i 1990) har altså ikke reddet næringen fra avskalling og svekket lønnsomhet. Bare siden i fjor har 9 prosent av slaktegrisprodusentene sluttet.

Det er ikke gitt at prisøkning til forbruker, med påfølgende volumfall, vil gi en mer negativ utvikling i svinenæringen enn hva den har vært gjennom de siste tiårene.