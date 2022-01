Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Folkehelseinstituttets siste risikovurdering peker på flere forhold som gir grunnlag for å endre håndteringen av viruset nå. Bak det kliniske språket til fagfolkene klinger en ganske trist grunntone:

"Tiltaksbyrden er fortsatt betydelig. Tiltakene koster mye, innskrenker friheten og er på noen måter og for noen grupper sannsynligvis verre enn epidemien ville vært."

Isolasjon, karantene og hjemmekontor har tvunget barnefamilier til å bo oppå hverandre. Enslige har dramatisk fått redusert sitt sosiale liv. Kulturlivet og de sosiale møteplassene er i perioder i praksis nedstengt.

Skolene og primærhelsetjenesten rapporterer om flere unge som sliter psykisk.

Systemargumentene for å opprettholde et strengt smittevernregime svekkes: I lengden blir de fleste av oss smittet uansett. Sterk bremsing av epidemien skyver bare problemet ut i tid.

Flertallet i befolkningen har nå ferske vaksinedoser i kroppen. Effekten av disse fortaper seg over tid. Å holde på smitteverntiltakene for å skyve smitten ut i tid betyr dermed at risikoen for å bli smittet øker, og at risikoen for å bli veldig syk om vi blir smittet, også øker.

Et frislipp vil ganske riktig øke sykehusinnleggelsene. Men omikronviruset gjør en langt mindre andel av de smittede så syke at de må på sykehus. De innlagte kan skrives ut raskere enn før, samtidig som andelen som trenger intensivbehandling går ned.

Hensynet til helsesystemet har gjennom pandemiens forløp fått begrunne mange av de inngripende tiltakene som befolkningen er utsatt for. Det er imidlertid verd å legge merke til at begrunnelsene har skiftet målsetting.

Intensivkapasiteten var lenge hovedbegrunnelsen. Da det viste seg at koronaviruset bare utgjorde en brøkdel av innleggelsene som fikk sykehusene til å knele, overtok hensynet til kommunehelsetjenestene. Så viste det seg at svært få kommuner opplevde situasjonen i sine helsetjenester som kritisk.

Det som vil bli kritisk, er antallet som lever sine liv med udiagnostiserte sykdommer, eller som får behandlingen for sin lidelse utsatt fordi sykehusene skjermer intensivberedskapen. Jo flere måneder der helssetjenesten prioriteres for de koronasyke, jo alvorligere konsekvenser har det for andre syke.

Mye tyder på at kapasitetsproblemene i helsevesenet først og fremst skyldes interne forhold, organisering og den generelle ressurssituasjonen, snarere enn koronaviruset. Disse forholdene må tas tak i gjennom organisasjons- og budsjettarbeid, ikke gjennom stadig nye inngripende tiltak som påvirker folks helsetilstand negativt.