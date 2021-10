Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Penger er makt. Mediene har ansvar for å kritisk ettergå hvordan og hvorfor penger flyttes, hvem som kommer til makt og ikke minst hvordan makt brukes.

Skal det være mulig, er åpenhet og gjennomsiktighet nødvendig. Derfor er den så viktig, den avsløringen Aftenposten og E24 er med på. I prosjektet Pandora papers har 600 journalister fra hele verden samarbeidet om å granske millioner av lekkede dokumenter om skjulte formuer og hemmelige selskaper.

Det følger opp de såkalte Panama-papirene fra 2016. De viste at et advokatfirma i Panama hadde bistått et stort antall rike mennesker fra hele verden i å plassere penger i skatteparadiser. 200 av kundene var norske, og etter et storstilt internasjonalt samarbeid ble sakene offentliggjort samtidig i 109 aviser i 76 land.

Denne gangen har nettverket av gravejournalister over hele verden, basert hos International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) i Washington DC, arbeidet med en dokumentlekkasje fra 14 ulike advokatfirmaer, formuesforvaltere og rådgiverselskaper.

De har funnet 35 statsledere, over 300 politikere og offentlige tjenestemenn og 130 dollarmilliardærer som har plassert penger eller drevet forretninger fra steder som er kjent for mye hemmelighold og lav skatt. I avsløringene, som nå publiseres i 117 land, er det også 300 nordmenn, ifølge E24.

Når pengestrømmer holdes hemmelig, har samfunnet ingen mulighet til å vite om det foregår skatteunndragelser, hvitvasking eller korrupsjon. Enkeltmennesker kan berike seg på hjemlandets, og befolkningens, bekostning uten represalier.

Det skal ikke internasjonale dimensjoner til for at hemmelighold er ødeleggende. Åpenhet er en helt essensiell faktor for å opprettholde et sunt og tillitsfullt demokrati. Mangel på innsyn eller tilgang til informasjon er en trussel mot pressefriheten.

Her i Norge ble Offentleglova vedtatt i 2006. Den trådte i kraft i 2009 og skulle vært evaluert i 2013. Ap er blant partiene som lenge har vært kritisk til at Høyre-regjeringen ikke har fulgt opp denne evalueringa.

Tvert imot har statsminister Erna Solberg nektet pressen innsyn i hennes og andre regjeringsmedlemmers kalendere, og regjeringen har ved flere anledninger holdt tilbake dokumenter fra offentligheten. Saken om salget av Bergen Engines, i spørsmålet om mulig portforbud under koronapandemien og avgjørelsen om å la regjerings- og stortingspolitikere gå foran i vaksinekøen er blant eksemplene der mediene ikke fikk innsyn.

Ap understreker i sitt partiprogram at «ytringsfrihet sikres ved god tilgang på informasjon, og at offentlighetsloven og prinsippet om meroffentlighet skal praktiseres i alle offentlige virksomheter.». Det vil de bli målt på når Jonas Gahr Støre inntar regjeringskontorene.