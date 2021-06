Med sommerferien kommer jordmorkrise – i år igjen

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Nylig ble det kjent at fødeavdelingen ved St. Olavs hospital i Trondheim hadde 190 ubemannede vakter i sommer. Ved Kvinneklinikken i Bergen sto mer enn 520 vakter ledige i begynnelsen av juni. Eksemplene er flere.

I Kristiansund er fødeavdelingen stengt på grunn av brudd på arbeidsmiljøloven og omfattende bruk av vikarer – i påvente av at et nytt fellessykehus skal bygges. Ved de tre andre avdelingene, Molde, Volda og Ålesund, beskrives situasjonen som "sårbar" av Helse Møre og Romsdals sykehusdirektør, Øyvind Bakke.

Over hele landet går fødeavdelinger sommeren i møte med store hull i vaktplanen. Den norske jordmorforening er bekymret både for kvaliteten i tilbudet til de fødende og ikke minst for arbeidsmiljøet for de ansatte.

Ved Helse Nord har to av fire helseforetak stengt sine fødeavdelinger gjennom sommeren. I Helse Vest sier ett av fire foretak at sommerstenging kan være et alternativ, ifølge nrk.no. I Helse Midt-Norge har alle tre foretakene problemer med å skaffe nok folk, det samme gjelder alle åtte helseforetakene ved Helse Sør-Øst.

For å få kabalen til å gå opp, tyr sykehusene til utstrakt bruk av sykepleierstudenter som ferievikarer. Samtidig er det grenser for hvor mange vikarer som kan gå samme vakt, og fast ansatte jordmødre og sykepleiere må derfor jobbe ekstra.

Annonse

De må regne med hektiske og lange arbeidsdager. Nina Lund, avdelingssjef ved Ahus, sier til NRK.no at de ikke hadde klart seg uten ansattes fleksibilitet. Signalet om at "vi tåler ikke sykemeldinger", slik Bakke i Møre og Romsdal sier, skaper en uholdbar ekstrabelastning for de ansatte. Var det noen som snakket om samfunnskritiske yrker?

Les også: Organisasjonar meiner det er mangel på 1000 jordmødrer

I år forsterkes bemanningsproblemene ved at pandemien legger innreiserestriksjoner på utenlandsk arbeidskraft. Dermed vil ikke ferieturnusene i like stor grad kunne fylles av svenske og danske jordmødre.

Underbemanningen og problemene med å fylle turnusen gjør mange gravide bekymret, men verre er det at det heller ikke er noen nyhet. Det er tvert imot en varslet krise og et årlig gjentakende tema for ferieavvikling.

Mange steder i landet er utfordringen gjeldende hele året – og det er ikke blitt bedre etter sammenslåinger, nedlegging og sentralisering av fødetilbud.

Hvordan skal man klare å rekruttere gynekologer og jordmødre når de forespeiles en slik arbeidssituasjon med press, overtid og krav om fleksibilitet? Hvordan skal helseforetakene holde på fagmiljøene og de ansatte de allerede har?

Dette er helseforetakenes ansvar, men som overordnet løsning må politikerne sørge for at det blir utdannet flere jordmødre og helsepersonell og for at lønn står i stil med ansvar og innsats.