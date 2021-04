Med opprør i ryggen

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Situasjonen for norsk jordbruk er alvorlig. Bøndene gjør opprør.

Nationen har gjennom en rekke saker vist hvordan jordbruket er blitt mer og mer sårbart for hvert år siden regjeringsskiftet i 2013. For eksempel har tre av ti melkebønder lagt ned drifta.

I snitt er ett melkebruk lagt ned hver dag. I 2013 var det nær 10.000 melkebønder her i landet. Nå er det 6925 igjen. Halvparten står foran store investeringer i ombygging til løsdrift. Situasjonen kan raskt forverres.

Les også: 3 av 10 mjølkebønder har gitt seg på 8 år

Hver tredje svineprodusent har lagt ned. 848 siden regjeringsskiftet. Hver fjerde eggprodusent har gitt seg de siste åtte årene. Fra 2017 har det vært en nedgang på nær 1000 sauebruk.

Samtidig lever produsentene av frukt og grønt usikkert. Mange skyves ut. Dagligvaregigantene rår, tollvernet bygges ned – og trues ytterligere av Solberg-regjeringas forhandlinger med britene.

Bøndene gjør opprør i forkant av årets jordbruksoppgjør, som innledes tirsdag med at Norsk Småbrukarlag og Norges Bondelag legger fram sitt omforente krav for myndighetene. Forventningene til bøndenes forhandlere har knapt vært høyere. Bondeopprøret krever uravstemning om resultatet.

Les også: Bønder i opprør

Annonse

Rundt 18.000 bønder har sluttet seg til #Bondeopprør 21. Bakgrunnen er først og fremst lav inntjening. Til tross for Stortingets vedtak om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal utjevnes, så sakker bøndene akterut.

Bondeopprørerne viser til at tallene fra Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) er misvisende. Premissene blir feil, og bøndene taper.

"Det er en uting å bruke 2020-tall til å forhandle for 2022, uten å ha regnskapstall for 2020. Det er nå regnskapene for 2020 begynner å komme. De viser at kart og terreng ikke stemmer. Da må vi gjøre noe med kartet", sier melkebonde Arne Manger på Lesja til Nettavisen.

Problemet er altså at tallene bygger på prognoser. Jordbruksavtalene slår ikke inn for fullt før året etter at de inngås. Bøndene kjenner seg ikke igjen i Budsjettnemndas tall. Inntekta på papiret samsvarer ikke med bøndenes inntekt på konto.

Kravet om reelle premisser for jordbruksforhandlingene, regnskap framfor prognoser, er forståelig og rimelig.

Også Budsjettnemndas tall, som Nationen har sammenstilt med tall fra Teknisk beregningsutvalg, viser at bøndene har sakket akterut med i snitt 2000 kr i året – sammenlignet med andre grupper.

Under Stortingets spørretime forrige uke, stilte Geir Pollestad (Sp) spørsmålet: "Bondeopprøret skyldes at de som sitter på traktorsetet ikke kjenner seg igjen i den historien som blir fortalt. Bondeopprøret er et krav om en ærligere diskusjon. Vil statsråden ta bondeopprøret på alvor?"

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) var ikke merkbart imøtekommende. Hun viste til at bøndenes organisasjoner har godtatt Budsjettnemndas tall. Og at Bondelaget og Småbrukarlaget i hennes tid som statsråd ikke har brutt forhandlingene.

Mye tyder på at bøndenes vei til brudd i jordbruksforhandlingene kan bli kort i år.