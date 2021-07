MDG mangler demokrati-forståelse

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det er særdeles gode grunner for å verne strandsonen, slik vi gjør her her til lands.

Etter plan- og bygningsloven er det byggeforbud innenfor 100-metersbeltet fra stranden. Forbudet omfatter også deling av eiendommer.

Forbudet skal sikre at hensynet til til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, ivaretas.

Men byggeforbudet er ikke absolutt.

Regjeringas retningslinjer for "differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen" av 28. mai 2021, deler landet inn i tre soner. Sonene har ulike føringer tilpasset utbyggingspress og behovet for vern av de interessene som skal ivaretas i strandsonen.

Kystkommunene i Oslofjordregionen utgjør sone 1, der byggeforbudet skal praktiseres strengt.

Andre områder der presset på arealene er stort på enkelte attraktive områder langs kysten, kalles sone 2. "Som hovedregel skal byggeforbudet praktiseres strengt i planleggingen. Dispensasjoner skal unngås i sentrale områder der presset på arealene er stort", heter det i retningslinjene. (Agder, deler av Rogaland, Møre og Romsdal og Trøndelag.)

Sone 3 er områder med mindre press på arealene, som deler av kysten i Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og kysten i Nordland, Troms og Finnmark. Her skal utbygging "bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. I områder uten press vil det være enklere for kommunene å gi tillatelse til å bygge enn i områder der presset er stort".

Også i sone 3 stilles det en rekke krav. Utbygging skal ikke skje "i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturmiljø og landskap".

Differensiering og lokal forvaltning av vernesonen er fornuftig. Retningslinjene er konkrete, og bør ikke by på større problemer for kommunestyrene.

I MDG er respekten for lokaldemokratiet og lokale folkevalgte begrenset. Slik MDGs fungerende leder, Arild Hermstad, demonstrerer når det gjelder lokal forvaltning av vernesonen: "Kommunene har vist at de alltid vil bygge. Stort sett vil de nesten aldri verne fordi de ønsker virksomhet, mer penger i kommunekassen og de ønsker å være ja-kommuner", sier MDG-toppen til NRK.

Hermstad mener "staten burde satt ned foten" for de folkevalgte lokalt. Det er en ugrei holdning til folkestyret. Hva om denne tenkningen overføres til de folkevalgte sentralt, i Stortinget? Skal MDG rope på "staten" som skal sette ned foten når Stortingsflertallet går partiet imot?

Framfor å moralisere, bør Hermstad og MDG konsentrere seg om å argumentere, og slik samle støtte til partiet. Gjennom oppslutning i valg kan MDGs lokalpolitikere øve innflytelse over arealdisponeringen i kommunene. Slik fungerer folkestyret.