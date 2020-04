Under helgens landsmøte i Miljøpartiet De Grønne pusset partiet på profilen som klima- og distriktsparti. Målene er satt, ikke bare for stortingsvalget neste år, men for lokalvalget i 2023. Da håper nyslått partileder Une Aina Bastholm på at MDG blir tredje største parti. Og kampen står blant annet mot Senterpartiet i distriktene.

Til Vårt Land sier Bastholm: "Det er en stor utfordring for Norge og verden hvis Sp blir for stort og får fortsette å profilere seg på en antiklimaprofil. De har en lei tendens til å appellere til fordommer mot politikere, byer og klimaforkjempere." Det tyder på et oppgjør med deler av Senterpartiets klimaprofil fram mot de neste valgene. Særlig interessant kan en politisk kamp bli, sett i lys av at nestleder i Sp og oljeinvestor Ola Borten Moe har varslet at han ønsker å stille som stortingskandidat ved valget til neste år, etter mange år borte fra Stortinget.

Med Kriss Rokkan Iversen fra Harstad skal MDG styrke profilen i Nord-Norge. Sammen med Arild Hermstad ble hun i helgen valgt som nestleder etter at byråd Lan Marie Berg trakk sitt kandidatur.

Det var første gang et landsmøte i et norsk parti ble avholdt på nett. Og det var første gangen MDG valgte en til å lede partiet, i stedet for å ha nasjonale talspersoner.

Distriktsalibiet Iversen, som representerer et bylag i MDG, framstår med en noe annen profil enn Oslo-laget. Hun mener blant annet at elbiler ikke er aktuelt i Nord-Norge, siden ladenettet ikke er godt nok utbygd. Utbygging av Nordnorge-banen, gods på sjøtransport og utprøving av elfly i Nord-Norge er blant sakene Iversen trekker fram overfor Vårt Land.

Partiet framstår fremdeles som et noe splittet sentrumsparti. På den ene siden har partileder Bastholm tidligere åpnet for å gå i regjering med Høyre. På den andre siden vedtok partiet i helga å jobbe for en ekstraskatt på fem prosent for de som tjener over 700.000 kroner. Selv om nestleder Hermstad avviser at vedtaket viser at MDG er et venstresideparti, vil nok ikke et slikt vedtak sjarmere Høyre.

MDG varsler kamp mot utbygging av E18, kamp mot oljeboring "i iskanten", kamp mot at oljeindustrien skal få flere omstillingspakker. I sin tale til landsmøtet lørdag advarte Bastholm statsminister Erna Solberg mot å gi etter for "presset fra Frp". Hun oppfordrer regjeringen til heller å gi næringen en grønn omstillingspakke.

Klimapolitikken kommer til å bli MDGs fremste kort også de neste årene. Så gjenstår det å se i hvor stor grad det fører partiet oppover målingene i en post-korona-tid.