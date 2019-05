Mattilsynet må granskes

Per Olaf Lauvås, minkbonde i Rogaland, fikk besøk av Mattilsynet og Dyrevernsnemda 29. juli i fjor. Etter inspeksjonen hadde bonden inntrykk av at alt sto bra til på minkfarmen med plass til 9600 dyr.

Overraskelsen var stor da han tre dager senere fikk høre at tilsynsrapporten karakteriserte situasjonen på farmen som en dyretragedie, og anbefalte at driften ble avviklet.

Lauvås insisterte på at det ble gjennomført et nytt tilsyn. Inspektørene konkluderte raskt med at de kritikkverdige forholdene som var beskrevet overhodet ikke stemte med virkeligheten. Etter å ha konferert med en seksjonssjef i Mattilsynet, ga inspektøren Lauvås beskjed om at den opprinnelige rapporten skulle trekkes, fordi den inneholdt for mange feil.

Senere ble Lauvås kontaktet av en avdelingsleder i Mattilsynet, som ønsket å slette den opprinnelige rapporten i sin helhet. Deretter mottok bonden en ny rapport fra Mattilsynet, som konkluderer med at driften og dyrevelferden er god.

I ettertid har det kommet fram at den opprinnelige rapporten ble skrevet av en seksjonssjef som ikke var med på inspeksjonen, basert på notater og telefonbeskjed fra inspektørene. Mattilsynet erkjenner også at inspeksjonen ikke holdt faglig mål. Det er blitt stilt spørsmål om inspektørene hadde kompetanse til å vurdere pelsdyrhold.

Mattilsynet har beklaget behandlingen av Lauvås. Politiet etterforsker også saken, for mulig tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet. Tilsynet er i tillegg kalt inn på teppet til landbruks- og matminister Olaug Bollestad, for å gi en forklaring på hva som har skjedd.

Det er bra at denne konkrete saken etterforskes. I tillegg må Mattilsynet kontrollvirksomhet granskes generelt, og overfor pelsdyrnæringen spesielt.

Regjeringen er i ferd med å innføre et næringsforbud for norske pelsdyrbønder. Det er den verst tenkelige offentlige maktinngripen noen næring kan oppleve.Da kan vi ikke leve med en mistanke om at dyrevelferdsituasjonen i næringen over tid er misvisende beskrevet av næringens tilsynsorgan.

Av den grunn bør regjeringen også sette avviklingsvedtaket på vent, til alle steiner er snudd når det gjelder Mattilsynets kontrollvirksomhet.

Dette er en svært alvorlig sak, som ville fått vidtrekkende konsekvenser for pelsbonden dersom han ikke tok til motmæle, og i tillegg sørget for å dokumentere Mattilsynets framferd gjennom video- og lydopptak.

Tilsynsorganer som Mattilsynet har stor makt. Vi må vite at makten ikke misbrukes.