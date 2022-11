Matsikkerhet er en global fellesoppgave

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Da gjødselgiganten Yara inviterte til høstseminar denne uka, var det med tittelen «Sikker mat i en usikker verden». Det vil si, de gjør det på engelsk. Det er betegnende for situasjonen vi står i: Krisen er internasjonal.

Det gjensidige samarbeidet om mat på tvers av landegrenser, med eksport, foredling og import, er avhengig av at globale forsynings- og verdikjeder virker slik vi er vant til. Det gjør de ikke lenger.

Vi merket sårbarheten først under pandemien. Ikke siden andre verdenskrig har flere blitt oppmerksomme på at fulle butikkhyller ikke er noen selvfølge. Etter pandemien er systemet ytterligere alvorlig truet på grunn av Russlands invasjon og krig i Ukraina. Tilgangen på energi og mat brukes som våpen i krigføring.

På toppen kommer klimaendringer som gir verdens matproduksjon nye, varige utfordringer. – Dette plasserer temaet matsikkerhet på toppen av agendaen i nesten alle internasjonale møter jeg har vært i i det siste – som det også bør være, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Parallellene er mange, mellom bønder internasjonalt og her hjemme. Utfordringene er gjenkjennelige: Alle matprodusenter trenger gode inntektsmuligheter og et sikkert næringsgrunnlag. Det må legges til rette gjennom politiske rammebetingelser og insentiver for produksjon. Det må lønne seg å investere.

Bønder som ikke tjener penger på å produsere mat, produserer naturlig nok mindre. Da kan vi ende med en krise der selve tilgangen på nok mat blir det globale problemet, ikke, som i dag, at problemet hovedsakelig er den ekstreme skjevfordelingen mellom de rike og de ubemidlede.

Matusikkerheten er størst der også befolkningsveksten er størst, i Afrika sør for Sahara. Her er bøndene bønder mer av nød enn av lyst, påpeker AgriAnalyses Christian Anton Smedshaug. Matproduksjon er ikke en aktivitet som skaper dynamikk i nasjonaløkonomien, ei heller svarer til det produksjons- eller matbehovet regionen har. Folk dyrker mat fordi de må.

God landbrukspolitikk via globale institusjoner kan lage et rammeverk for bønder også i deler av verden der jorda i utgangspunktet er næringsfattig, klimaet er tørt og produktiviteten lav.

Landbruket er ikke bare en effektiv vei mot å redusere fattigdom i andre verdensdeler. Gjennom å sikre matproduksjon lokalt, øker matsikkerheten også i et globalt perspektiv.

Dessuten er det mest bærekraftige i et klima- og naturperspektiv å være mest mulig effektiv, med høyest mulig produktivitet på de arealene som allerede dyrkes. Som Nils Vagstad, administrerende direktør ved Nibio konkluderte mandag: If agriculture goes wrong, nothing will go right.