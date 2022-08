Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

150 mål gulrot kan gå tapt hos bonde Sigbjørn Skjørestad i Hå kommune i Rogaland. Strømregningen er nå dobbelt så stor som det han kan forvente å tjene på å høste, lagre og selge gulrøttene han og kona dyrker, ifølge NRK. Legger han til kostnadene for å så og produsere gulrøttene er det et rent tapsprosjekt å ta dem opp.

Det er en prekær situasjon for mange produsenter av frukt og grønt. Strømstøtten fra staten for et forbruk opp til 20.000 kilowattimer per måned holder ikke på langt nær.

– Regjeringens tak er en dråpe i havet for en grøntprodusent, sier daglig leder i Bru gard, Asbjørn Stokkeland til NRK. Nedkjøling, temperering, tørking og fuktkontroll for potet, løk, gulrot og andre grønnsaker gjennom hele vinteren er svært strømkrevende.

Det legger ekstra stein til byrden at den galopperende strømprisen kommer på toppen av kostnadsveksten på en rekke av bøndenes innsatsfaktorer det siste året. Prisen på kalk, gjødsel, kraftfôr, såfrø, planter, materialer og drivstoff har skutt i været.

Agri Analyses nye priskostnadsindeks for jordbruket viser at kostnadene for matprodusentene har økt med hele 23 prosent fra juni fjor til juni i år. Det er betydelig mer enn konsumprisindeksen, som har økt med 6,7 prosent.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) byr på noen trøstens ord, men det er å forvente at hun faktisk ser alvoret i saken. I e-post til NRK skriver statsråden at regjeringen ikke har planer om endringer i strømstøtten for jordbruks- og veksthusnæringen. Samtidig jobbes det med ordninger for næringslivet generelt.

For å unngå at jordbruket rammes så hardt av høye strømpriser igjen seinere, har MDG foreslått at staten skal ta halve regningen for bønder som vil etablere solcelleanlegg på landbruksbygg.

Det er et tiltak vi allerede har applaudert på lederplass i Nationen, som kan bidra til å sikre bedre selvforsyning og matsikkerhet også i økonomisk vanskelige perioder. Det er imidlertid ingen "quick fix" for den situasjonen grøntprodusenter står i akkurat nå.

Norsk matproduksjon blir kraftig redusert dersom avlinger ikke høstes. Det er dramatisk nok på kort sikt. Enda mer alvorlig er det at bønder risikerer å gå konkurs eller kaste inn håndkleet. Det svekker selvforsyningen og matsikkerheten på lengre sikt. – Vi har valgt å drive gard selv, vi kan også velge det vekk, som Sigbjørn Skjørestad. Det må være noe å tjene.

MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson har sendt skriftlig spørsmål til landbruksminister Borch om hva regjeringen vil gjøre for å unngå at store mengder frukt og grønt pløyes ned og går tapt.

Vi avventer svaret fra statsråden med ansvar for norsk matproduksjon og -forsyning.