Det er noe som ikke går opp her, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) til NTB. Statsråden sikter til tallene for matprisøkning i 2022, som NTB har innhentet fra Nibio og butikkene.

Prisene på nødvendighetsgoder øker i hele verden, også på mat. Når prisnivået i en sektor øker, åpner det seg muligheter for smarte forretningsfolk oppe i næringskjeden å ta økte marginer under radaren. Det ser ut til å skje i matvaresektoren.

For hvorfor øker engrosprisen på ost inn til butikk med bare 6,7 prosent, mens prisen for forbrukerne økte hele 10,6 prosent?

Hvorfor solgte Tine og Q melk og yoghurt 6,9 prosent dyrere til butikkene, mens butikkene økte prisen til kunde med 9,1 prosent? Og hvorfor økte butikkprisen på svinekjøtt mye mer enn prisen til produsent?

Det er ikke et øyeblikk for tidlig at statsråden varsler en ny marginundersøkelse i matsektoren.

– Vi krever egentlig av kjedene at de ikke utnytter den situasjonen som er nå til å øke prisene i butikk, sier Borch.

I opposisjonen virker fokuset å være et helt annet sted enn på milliardærkjedene. I matprisdebatten i NRKs Dagsnytt 18 torsdag brukte Høyres Lene Westgaard-Halle muligheten til å peke på – bøndene.

Høyre-representanten gjentok Høyres ønske fra i fjor sommer: Å ta fra bøndene en milliard kroner og sende den til forbrukerne, i form av lavere matpriser.

Folk som bryr seg om norsk matproduksjon og -beredskap bør glede seg over at Høyre ikke sitter i regjering.

Mens regjeringen brukte statsbudsjettet til å dempe matprisveksten, gjennom å sørge for at storparten av de voldsomme kostnadsøkningene i matproduksjonen blir dekket av tilskudd, mener Høyre altså at norske bønder burde tatt støyten.

Dette mener partiet selv om tallene viser at matprisene har steget mindre i Norge enn i andre land. De største prisøkningene på mat i Norge er kommet på import-mat. Og matprisene er liketil steget mindre siden 2015 enn andre priser, for eksempel energi-, transport- og boligprisene.

Norske bønder har med andre ord økt prisene på sine produkter mindre enn utenlandske bønder, og mindre enn andre vareprodusenter i Norge.

Den kommende prisøkningen i februar bør følges med argusøyne, både av forbrukere, myndigheter og politikere.

– Matvarekjedene må vise samfunnsansvar og ikke se på dette som en mulighet til å øke prisene mer enn det som er absolutt nødvendig, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) helt korrekt.

Så spørs det om Høyre vil fortsette å hjelpe sine milliardærvenner, gjennom å rette matpris-søkelyset på norske bønder, den underbetalte gruppen som har bidratt minst til matprisøkningen.