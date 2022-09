Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det er forstemmende å se med hvilken letthet høyrepartiene bruker norske matprodusenter som prygelknabe for krevende tider, både i folks lommebok og i offentlige budsjetter.

Først overdrev statsminister Erna Solberg (H) statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret, i et intervju i VG i mai i år. Det gamle bondepartiet Høyre forsøkte deretter forgjeves å kutte bøndenes inntektsvekst med en milliard.

Under partilederdebatten på Arendalsuka i august gjentok Solberg at jordbruksoppgjøret hadde bidratt til å gjøre hverdagen dyrere for folk.

Et særskilt inntektsløft for bøndene «kan oppleves som urimelig for en del andre grupper», sa Høyres nestleder Tina Bru til Landbruk24 i mai. «Andre grupper» kan nok slite, de også. De har like fullt mye bedre inntekt enn bøndene som Tina Bru forsøkte å hisse dem med. En mer klassisk måte å sette svake grupper opp mot hverandre er knapt skuet.

– Mange opplever matprisene som kjempehøye, sa Frp-leder Sylvi Listhaug under Arendalsuka. Listhaug appellerer som vanlig til folks subjektive opplevelser, hva enten de bygger på virkelighet eller fiksjon. I virkeligheten bruker norske forbrukere mindre av sin inntekt på mat enn nær alle andre forbrukere.

Det er gledelig at også handelsgiganten Norgesgruppen skjærer gjennom og sier det som det er:

«Et landbruksoppgjør, der kostnadsøkningene i hovedsak ble kompensert via statens budsjettmidler, bidro også positivt til dempet prisvekst på mat i Norge»., heter det i en pressemelding fra konsernet.

Bare en liten del av forhandlingsresultatet i årets jordbruksoppgjør (10,9 milliarder) tas nemlig fra forbrukerne. Det ble staten og bøndene enig om i mai.

Matprisveksten i Norge er kraftig forsinket i forhold til i andre land. Prisene på mat steg med fem prosent fra juli 2021 til juli i år, langt mindre enn hos våre naboer.

I juli tok årsprisveksten seg opp til 10 prosent. Det skyldes altså i liten grad jordbruksoppgjøret.

Prisøkningen i butikk kommer bare i liten grad bøndene til gode: Av prisveksten på sentrale meieriprodukter får bonden mellom 15 og 28 prosent, viser en gjennomgang her i avisen. Strømprisvekst og lønnsoppgjør skal dekkes – også i matbutikken.

Norske bønder skal ha inntektsmuligheter som andre folk, samtidig som matprisene i butikk ikke må være unødig høye. Dersom høyrepartiene skal være relevante i arbeidet med å nå disse målene, må de komme med færre skremsler og flere fakta.