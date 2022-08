Matforsyning under press

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I Frankrike, Italia, Spania, Portugal og deler av Storbritannia blir avlingene redusert på grunn av hetebølger og ekstrem tørke.

Den franske regjeringa melder at årets tørke er den verste som noen gang er registrert i landet. I følge det franske meterologiske instituttet ble det målt kun 9 millimeter nedbør i juli - hele 84 prosent mindre enn snittet for juli måned i årene etter 1991.

Den intense tørken går hardt ut over de franske bøndene, ikke minst husdyrbøndene. De sliter med å få fôret dyrene. Beitene er uttørket, og det er innført vannrestriksjoner i de aller fleste franske fylkene.

Samtidig er Frankrike verdens fjerde største eksportør av hvete, og blant de fem største eksportørene i verden av mais. Dersom avlingene blir så redusert som det kan tyde på nå, øker presset på verdensmarkedet ytterligere.

Spania er den tredje største jordbruksnasjonen i EU. To tredeler av landets dyrkede mark er nå utsatt for ørkenspredning. Ifølge NTB advarer eksperter om at Sør-Europas klima forandrer seg i så stor grad at det vil begynne å ligne på Nord-Afrikas.

Tørken rammer nå 44 prosent av områdene i EU og Storbritannia, melder EU-kommisjonen. Mens Russlands invasjon av Ukraina allerede har påvirket kornmarkedene betydelig, ikke minst handelen med hvete. Det er litt tidlig å overskue konsekvensene av tørken i Europa. Samtidig som tørken bør sette en støkk i noen hver.

Det er skremmende å se hvordan elva Po, Italias største elv, er i ferd med å forvandles til en ørken på grunn av ekstrem nedbørsmangel, for eksempel. Da Nationen skrev om den tørrlagte elva i begynnelsen av juli, bekreftet risbonden Giovanni Daghetta at 90 prosent av risplantene hans allerede var visnet av tørken.

Den intense tørken i betydelige deler av Europa i sommer, anskueliggjør hvor sårbar matproduksjonen er. Samtidig spår klimaforskere at den globale oppvarmingen vil føre til hyppigere ekstreme hetebølger og verre tørkeperioder. FNs klimapanel varsler også mer tørke, hyppigere flom og vanskeligere forhold for landbruket i Europa.

Faresignalene er altså mange, og etter hvert skremmende tydelige. Det presserende spørsmålet er hvordan klimaendringene kan hemmes og stoppes på en effektiv - og rettferdig - måte. Europas befolkning er like avhengig av matproduksjon som av kraftproduksjon.

Samtidig som kraftproduksjon og matproduksjon er to sider av samme sak. Det gagner åpenbart ikke klimaet - og dermed ikke matproduksjonen - å åpne kullkraftverk i Europa igjen, slik Tyskland planlegger å gjøre. Men bakom ruver Kinas enorme, sorte kullsky: I 2020 åpnet Kina mer kullkraft enn alle land i verden stengte ned, ifølge en rapport fra Global Energy Monitor.

Norge og resten av Europa må ta sin del av ansvaret for å få ned klimautslippene. Samtidig som det er presserende med dialog og forpliktende samarbeid med Kina for å stoppe klimaendringene som utarmer matjorda.