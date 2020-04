Maten blir dyrere

Den internasjonale pandemikrisen får stadig flere land til å regulere handelen med matråstoff, og flyten av billig arbeidskraft til høykostland i vest og nord tørker inn på grunn av valutasvingninger og reiserestriksjoner.

Det gjør at norske bønder får kraftig prisøkning på importert soya og korn til kraftfôr, og at titusener av øst-europeiske og asiatiske sesongarbeidere uteblir i sommer.

Selv om reiserestriksjonene blir lettet, er det ikke sikkert at en svak norsk kronekurs vil lokke mange nok arbeidere til Norge.

Med nær 300.000 arbeidsledige er det nok av hender her hjemme. Men kombinasjonen av lav kompetanse og høyt lønnsnivå gjør norsk arbeidskraft lite egnet for jobber som i dag lønnes helt ned i 123 kroner timen.

Bondelagets primære løsning, som delvis er innvilget av regjeringen gjennom et nytt forskriftsforslag, er at arbeidsledige eller permitterte nordmenn skal få jobbe i landbruket uten å miste dagpengene sine. Det vil ikke belaste bøndene. Dersom det legges til grunn at ingen vil si fra seg dagpenger for å tjene et mindre beløp i landbruket, vil det heller ikke belaste statskassen.

Arbeiderpartiet sier imidlertid nei, Fellesforbundet er kritiske mens Senterpartiet er usikre. Partiets arbeids- og sosialpolitiske talsmann Per Olaf Lundteigen kaller forslaget en videreføring av sosial dumping.

Det er forståelig at Norges Bondelag er tilbakeholdne med å ønske økte lønnsutgifter. Dyrere arbeidskraft betyr dyrere mat, og forbrukerne reagerer gjerne på at prisene øker i krisetider.

Det er nettopp derfor bra at opposisjonen nå er tydelig på at det vil bli endringer i normalsituasjonen for norsk landbruk.

– Man må komme fram til arbeidsforhold, godtgjøring og ordninger partene kan stille seg sammen om, som sikrer nødvendig opplæring og folk, sier Aps Nils Kristen Sandtrøen til ABC Nyheter.

– Vi må jobbe for anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Det er den norske modellen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Det ryddige, overfor både matprodusenter og forbrukere, er at opposisjonen blir like tydelig på at konsekvensen av å si nei til regjeringens forslag vil bli dyrere mat og/eller økte overføringer til bøndene.

Hvis dette ikke lar seg gjennomføre i en tid med stigende internasjonale matvarepriser og svak kronekurs, er det et spørsmål om det lar seg gjøre i det hele tatt.