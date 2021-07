Matbransjen trenger lærlingplasser

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) var nylig ute i mediene med en bekymring for rekrutteringen til matbransjen. Det er stort behov for fagarbeidere og statsråden vil dra igang en nasjonal kampanje for å få flere til å velge denne yrkesretningen.

Utfordringer med rekruttering over tid har blitt forsterket av koronapandemien. Bransjen har vært hardt rammet av restriksjoner og nedstenging de siste 15 månedene. Restauranter og serveringssteder har måttet permittere og mange har mistet jobben.

Over halvparten av de permitterte lærlingene i mai 2021- 363 av 532 - var innenfor restaurant- og matfag. En stor del av dem i Oslo. Særlig kokkefaget er blitt sterkt påvirket av pandemien.

Med åpnede restauranter i hovedstaden igjen, kommer forhåpentlig de fleste tilbake i jobb, men når yrkesvalget framstår som usikkert, får det også konsekvenser for rekrutteringen av fagfolk. Søkertallene til restaurant- og matfag har sunket over flere år og frafallet er stort.

For å sikre at permitterte og oppsagte fagarbeidere ikke slutter for godt, er det prisverdig med kampanjer som viser bredden av arbeidsmuligheter. Mat- og måltidsbransjen sysselsetter over 200.000 personer og har en samlet verdiskaping på over 200 milliarder kroner i året.

Det omfatter hele verdikjeden for mat, fra matindustri og lokal/småskala bearbeiding til restaurant- og institusjonsbord. Arbeidsplassene er spredt over hele landet og har stor betydning for lokal verdiskaping og næringsutvikling både i distriktene og byene. Det er jobber man kan ha uansett hvor man bor.

Skal det opprettholdes, må lærlinger være sikret en plass slik at de kan fullføre utdanningen sin på best mulig måte. Å ta inn elever til en utdanning det ikke finnes læreplasser til i den andre enden, er bare dårlig gjort. Det fjerner all motivasjon.

En lærlingplass-garanti innenfor restaurant- og matfag var ett av 24 forslag i den regjerings-bestilte rapporten "Uten fagarbeidere – ingen matnasjon" som ble lagt fram i vinter. Utvalget var bedt om å foreslå tiltak for å sikre tilgang på arbeidskraft.

Noen landsdekkende lærlingplass-garanti vil Bollestads regjeringspartner Høyre imidlertid ikke ha. "Læreplasser vedtas ikke, de skapes", uttalte Turid Kristensen (H) i Stortingets utdanningkomité til Nationen i februar. Hun mener det er feil medisin og har støtte fra NHO i ryggen.

En regjering med flere partier vil uunngåelig tale med flere stemmer. Men om de mener å satse på dette området bør alle partiene lytte til forslagene fra et faglig bredt sammensatt utvalg. Kanskje en ny, rødgrønn regjering kan være tydeligere.