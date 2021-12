Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Vi ser det på debattinnlegg og Facebook-grupper: På grasrota er både nye og gamle Sp-velgere utålmodige, og puster partiet i nakken. Forventningene er at Sp skal ta tilbake kontroll over energipolitikken og strømprisene. Forventningene har økt i takt med strømprisene.

I valgkampen snakket Sp om viktigheten av lave strømpriser, og om at Norge må "ut av Acer". Så ble EØS-kompromisser inngått og nedfelt i Hurdalsplattformen. Men regjeringsplattformen er ikke egnet til å dempe Sp-velgernes utålmodighet.

Enkelte har allerede resignert, og dømmer Sp før samarbeidsregjeringa har nådd 100-dagersstreken. Som Asgeir Eide-Olsen i et debattinnlegg i Nettavisen: Motkreftene til ACER og til at norske kraftpriser skal fastsettes i det åpne europeiske kraftmarkedet har i første rekke hatt sine stemmer i Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti (...)

Så forpliktet først Sp seg i Hurdalsplattformen til å tufte regjeringsarbeidet på EØS (...)og dermed var motstemmene i Sp stilnet. SV, som det foretrukne støtteparti har også, for å få gjennomslag for sine saker, måttet senke stemmen og godta dette premisset som regjeringen styres på.

Annonse

Og sånn ble da de som var "mot ACER" kjøpt og betalt med (...) regjeringsmakt (Sp) og medinnflytelse (SV). Hvordan kunne det være så enkelt for dem?

Så enkelt er det altså ikke for Marit Arnstad og Sp. Tredje juledag sa Arnstad til avisa Dagens Næringsliv at Sp "vil reforhandle avtaler om kraftutveksling" og "og diskutere Acers fremtidige rolle". Målet er å ta tilbake nasjonal styring med strømprisen.

Arnstad viser til at Storbritannia har avviklet gasslagre, at Tyskland skal fjerne 17 kjernekraftverk, Belgia skal fjerne ett fra 2025, og til at North Stream-ledningen ikke kommer på plass mellom Russland og Tyskland. Dermed forsvinner veldig mye regulerbar kraft vekk fra det europeiske markedet. Og det før den er erstattet med fornybar kraft.

"Alt dette fører til at kraftutveksling ikke lenger blir utveksling for Norge, men ren eksport. At presset på vannkraft blir enda større. Vannmagasinene våre er viktige, men heller ikke Europa er tjent med at de blir tappet til et minimum. Så vi er i en vanskelig situasjon, og jeg mener at det er en grunn til at Norge bør reforhandle avtalene om kraftutveksling" sier Arnstad til DN. Og legger til at "Acers framtidige rolle" må diskuteres.

Den høye strømprisen rammer alt og alle. Sp og Arnstad har store deler av opinionen med seg. Det har Ap-Sp-regjeringa også, dersom statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har mot til å utfordre handlingsrommet i EØS.