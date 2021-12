Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I august varslet Øystein Olsen at han gir seg som sentralbanksjef. Nå er søkerlisten på jobben klar.

"Jeg ble kontaktet av Finansdepartementet i november med forespørsel om jeg ville vurdere å søke stillingen", sier tidligere Ap-leder, statsminister og sittende Nato-sjef Jens Stoltenberg. Han er en av søkerne.

Svaret hans har samme påtatt ydmyke ordlyd som politikere i Arbeiderpartiet bruker når de rykker oppover i partiet. Det er symptomatisk - og problematisk for Stoltenbergs kandidatur.

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache har også søkt stillingen. Hun regnes som faglig kvalifisert for stillingen av de aller fleste i norsk finansverden.

Det er, etter alle solemerker, Jens Stoltenberg også. Men det er ikke nok.

Fordeling av makt og ressurser er en gammel dyd i det norske samfunnet, fra småkongenes motstand mot rikskongedømmets framvekst, via motstanden mot embetsmannsstaten i dansketiden.

Den samme dyden ligger innbakt i arbeiderklassens framvekst, kamp for faglige rettigheter, omfordelende skattesystem og velferdsstat.

I det postmoderne samfunnet løfter det seg jevnlig røster som ser politikere som en blokk, en elite som lever adskilt fra resten av samfunnet. Da kan det representative demokratiet oppleves som en fiende.

En svært liten gruppe partimedlemmer velger i praksis hvilke politikere som havner på Stortinget. Rekrutteringen til embetsverket, ytre direktorater, ekspertgrupper og offentlige utvalg skjer i stor grad på det sentrale Østlandet og i byene.

Det ligger i Nationens tradisjon å hegne om prinsippet om maktspredning. I serien "Den stille sentraliseringa" omtalte vi at makt og penger sentraliseres i flere sektorer når rekrutteringen til offentlige posisjoner og utvalg skjer fra et smalt spekter av Norges befolkning.

I en slik kontekst er det et selvstendig mål å hindre at sentrale maktposisjoner bekles av for mange med samme etternavn, samme bakgrunn og samme postnummer.

Likeledes er det et selvstendig mål å hindre at ansettelsesprosessene på toppen av samfunnet ligner på en stollek der de samme personene deltar i konkurransen, gang på gang.

Sentralbanksjefen skal være partipolitisk uavhengig. Det holder ikke at personen i stillingen selv kjenner på en uavhengighet. Husholdningene, bedriftene, bankene, hele samfunnet må kjenne trygghet for at sentralbanksjefens råd ikke avgjøres av hvem som sitter i regjering, eller hvilke partier som sier hva.

Den tryggheten vil det være vanskelig for den tidligere Ap-statsminister Jens Stoltenberg å inngyte.