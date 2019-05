Mæland-alarm

Kommunalminister Monica Mæland (H) «slår alarm»: Halvparten av landets kommuner er for små! «Vi kan ikke gjøre som Senterpartiet: Lukke øynene, lene oss tilbake og håpe at det går over. Det gjør det ikke. Kommunereformen er ikke over», sa Mæland til Dagbladet (13. mai).

Vår alarm: Vi har en kommunalminister som banaliserer den offentlige debatten så kraftig at det kan skade demokratiet. Vi kan ikke lukke øynene og lene oss tilbake og håpe at det går over lenger.

Hva snakker egentlig liberalistiske regjeringsmedlemmer om på kammerset? Hvordan de skal overbevise velgere som ikke er enige med dem om at de er like dumme som regjeringsmedlemmene tillegger dem å være? Eller: Hvordan overbevise velgerne om at Senterpartiet er et lite engstelig barn som «lukker øynene og håper at det går over»?

Hvordan snakker statsministeren og kommunalministeren om bunadsgeriljaen, distriktsopprørerne i folkedrakt? De som når dette skrives har rundt 80.000 medlemmer. Neste uke har de etter alt å dømme enda flere medlemmer. Det handler om fødetilbud, høyskoler og fjernpoliti, men også om å bli tatt på alvor, om respekt.

Bunadsgeriljaen protesterer mot nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund, og nedleggelse av høyskoler i Nesna, Namsos og Sandnessjøen. Siden høyresida overtok regjeringsmakta i 2013, har Norgeshistoriens mest liberalistiske regjering systematisk privatisert og sentralisert. Vi har fått «nærpolitireform», kommunereform, regionreform, domstolsreform, høyskolereform og jernbanereform, for eksempel.

Samtidig skrumper offentlig sektor mer og mer inn på grunn av privatisering og skattekutt. Regjeringa fører en klassisk liberalistisk politikk: Demontering av fellesskapsløsninger, fjerning av strukturer som sikrer lokaldemokrati, folkestyre og bosetting i hele landet – og utvidelse av rommet for markedskrefter. Denne politikken skyver mange over sidelinja, ikke minst i distriktene.

Når Sp-lederen argumenterer mot demontering av velferdsstat og infrastruktur i distriktene, kaller statsminister Erna Solberg det for «rå populisme». Denne populistskvettingen er siktet inn på Trygve Slagsvold Vedum og Sp, opposisjonens tydeligste motstander av sentraliseringspolitikken. Men Erna Solberg treffer selvsagt både bunadsgeriljaen og alle andre som merker regjeringas politikk på kroppen og protesterer, samtidig. For eksempel 87 prosent av Finnmarks befolkning.

Er finnmarkingene også «rå populister», Erna Solberg? Hva sier du Monica Mæland, sitter hele Finnmark der og «lener seg tilbake, lukker øynene og håper at det går over»?

Hva med en smule respekt – også for medborgere som ikke er enige i regjeringas politikk?

