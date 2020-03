Må ta flyktningkrisa på alvor

Tyrkia har, antakelig av både innenriks- og utenrikspolitiske hensyn, sluttet å hindre det store antallet flyktninger som har tilhold i landet fra å ta seg til grensene til Hellas og Bulgaria.

Tusenvis av migranter har allerede tatt seg til grenseområdene, og flere skal være på vei. Vi har sett bilder av migranter som har blitt hindret i å krysse grensen av greske politistyrker med tåregass.

Utviklingen i Tyrkia har fått Frp til å rykke ut med flere forslag om innstramminger i norsk asylpolitikk. Partiet fremmer ti hasteforslag i Stortinget for å unngå en ny asyl- og flyktningstrøm til Norge.

"Vi må være klare. Vi har 2015 friskt i minne og må være klare til å håndtere en ny situasjon", sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til TV 2, og viste til den store flyktningstrømmen tilbake i 2015.

Et av forslagene er at Utlendingsdirektoratet (UDI) skal instrueres til å ikke realitetsbehandle asylsøknader fra personer som har oppholdt seg i Tyrkia eller et annet land der de ikke var forfulgt.

Tilsvarende grep ble gjort i 2015, i et forsøk på å demme opp for den store tilstrømningen av migranter over Storskog, på grensa mellom Norge og Russland.

Å la være å realitetsbehandle asylsøknader fra folk som har oppholdt seg i land der de ikke var forfulgt vil i praksis gjøre det svært vanskelig å søke asyl i Norge. De færreste har mulighet til å reise direkte til Norge fra hjemlandene sine, flukten må nødvendigvis gå via andre land.

Det er ingen som ønsker ukontrollert tilstrømning av asylsøkere, men det er lite som tyder på at vi kan komme i en tilsvarende situasjon som i 2015. Det er i dag mye vanskeligere å ta seg inn i, og reise gjennom, Europa enn i 2015.

Likevel er det all grunn til å ta flyktningkrisa ved Europas yttergrenser på alvor. Et stort antall asylsøkere befinner seg allerede i land som Hellas og Italia. Mange av dem lever under helt uakseptable forhold. Tyrkias nye linje øker presset ytterligere.

Europa og EU har sviktet landene som i kraft av sin geografiske plassering sitter med byrdene av migrasjonen. I en situasjon der ankomsttallene i Norge er svært lave, burde vi heller enn å stramme til asylpolitikken avhjelpe land som Hellas og Italia ved å hente noen av asylsøkerne og behandle asylsøknadene her. Vi har både kapasitet og kompetanse til å gjennomføre dette trygt og effektivt.

Norge har avventet en europeisk avtale om byrdefordeling. Den har latt vente på seg. Slik situasjonen er sør i Europa nå, bør Norge gå foran og ta ansvar på egen hånd.