Må styreledere ha million-honorar?

Ifølge Dagens Næringsliv har styreleder i Equinor 800.000 kroner i honorar per år, i Telenor 655.000 kr, Hydro 663.000 kr og i Yara 609.000 kr. Staten eier vel 34 og 32 prosent av Hydro og Yara. I de andre selskapene er staten dominerende eier. De er «våre selskaper».

I et innlegg i Dagens Næringsliv onsdag ba lederne for valgkomiteene i disse selskapene om høyere styrehonorarer i Norge. «Snitthonoraret for en styreleder på Oslo Børs ligger på rundt 550.000 kroner. Tar man et tilsvarende verv i Sverige kan honoraret dobles og i Danmark tredobles», skriver Tone Lunde Bakker, Bjørn Erik Næss, Terje Venold og Otto Søberg.

Det vil være nyttig å vite om de dermed mener at styrelederne i Sverige og Danmark er langt bedre enn våre egne styreledere – som er rekruttert ut fra lavere honorarer.

Ifølge en rapport fra Næringsdepartementet, så mener tre av fire styremedlemmer at de bruker mer tid på styrearbeid enn for fem år siden. Valgkomitelederne roper derfor varsku: «(...)som styreleder i de største selskapene på Oslo Børs, er det nesten umulig å ha en stilling i toppledelse ved siden av styrevervet. I tillegg har man langt færre styreverv i dag enn tidligere, ettersom arbeidet er blitt mer krevende». Dersom valgkomitelederne skal få gjort jobben sin «bør styrehonorarene justeres opp slik at de blir konkurransedyktige», skriver de.

For all del, det er utvilsomt nyttig for en styreleder å ha toppledererfaring for å kunne vurdere administrasjonen i selskapet, for å kunne ta det ansvaret han eller hun har. Det er usunt når styreledere baserer «sin personlige omdømmerisiko» utelukkende på selskapets administrasjon. Men holder det ikke at styrelederne har toppledererfaring, slik norske styreledere stort sett har?

Mener de som skal rekruttere styrer til våre største selskaper at styrelederne bør ha en topplederjobb pluss flere andre styreverv samtidig for å være en god styreleder? Eller mener de at med så «lave» honorarer som 600 til 800.000 kr, så blir styrelederne avhengige av topplederlønn og flere honorarer for å oppnå en «konkurransedyktig» inntekt? Innlegget tyder på at gode styrelederkandidater setter seg på flyet ut av Norge dersom de ikke får «konkurransedyktige styrehonorarer», i mangel av annen motivasjon enn dobling eller tredobling av honoraret.

Fordi offentligheten har «særskilt oppmerksomhet» rettet mot statlige selskaper (heldigvis), brukes styrelederens «personlig omdømmerisiko» som et argument for høyere honorar. Hva med omdømmegevinsten av å lede et selskap som forvalter fellesskapets verdier? Fallhøyden kan være stor, men er det utelukkende dobling av honoraret som kan hindre fallet? Kanskje styreledere i våre statlige selskaper bør være drevet av noe mer enn utsiktene til høyest mulig honorar?

