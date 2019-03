Må sikre videre drift ved Saugbrugs

I et brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), advarer Norske Skog om at Saugbrugs i Halden kan bli nødt til å stenge dørene. Det er alvorlig, ikke minst med tanke på at bedriften som tradisjonelt har produsert papir, er i gang med å utvikle miljøvennlig drift.

Hvordan skal Norge kunne legge om til grønn produksjon uten omstilling til grønne industriarbeidsplasser? Solberg-regjeringa bør ta et visst ansvar for fastlandsindustrien, og kan starte med å innvilge Saugbrugs i Halden de samme betingelsene som konkurrentene. Det innebærer konkret å innvilge Saugbrug kompensasjon av CO2-kvoteprisen. Uten kompensasjonen, truer nedleggelse, advarer Norske Skog.

Ifølge Norske Skog koster avkortingen av dispensasjonen årlig fabrikken mellom 60 og 80 millioner kroner, avhengig av CO2-kvoteprisen. «Dette utgjør en betydelig konkurranseulempe for Saugbrugs», sa kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig til Dagens Næringsliv forrige tirsdag.

«Saugbrugs er en av de mest moderne, teknologisk avanserte, energieffektive og miljøvennlige papirfabrikkene i verden», skriver fabrikksjef ved Saugbrugs, Kjell-Arve Kure, i brevet til klima- og miljøministeren. «Det ville være en industriell ulykke for regionen rundt Østfold og treforedling i Norge om Saugbrugs må legges ned», skriver Kure videre (gjengitt i Dagens Næringsliv).

Tirsdag gikk både SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes og Sps Geir Pollestad ut i Nationen og oppfordret Solberg-regjeringa om å sørge for at Saugbrugs får dispensasjon. Pollestad mener det er «helt bak mål» at Saugbrugs er i en slik situasjon. «Det handler om 500 arbeidsplasser og om å følge opp et prinsipp om at norsk industri ikke skal ha konkurranseulemper», sier Pollestad blant annet. Partifelle Per Olaf Lundteigen advarer også. «Næringsliv, næringsliv, næringsliv», hamrer Lundteigen i Martin Kolberg-stil, i Nationen. «Vi kan risikere å miste de to Norske Skog-fabrikkene på grunn av manglende omstilling», advarer han.

Torgeir Knag Fylkesnes mener det er «feil tenkning» dersom regjeringa ikke støtter en fabrikk som er i gang med miljøvennlig drift. «Vi må bygge utslippsfrie nye industrier, og på den måten få en myk landing fra petroleumen. Dersom det ikke skjer en industrialisering har vi ikke noe grønt skifte», sier Fylkesnes til Nationen. Partiets landsmøte skal 29. mars vedta ny næringspolitisk plattform, og Fylkesnes er pådriver for grønn industrialisering.

Skogeierforbundet slår også alarm: Dersom Saugbrugs må legge ned, får det store konsekvenser for hele skognæringa. Dersom regjeringa ikke lytter til en av de grønneste næringene vi har, kan vi se bort fra grønn omstilling i Erna Solbergs tid.

