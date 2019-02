Må sikre dyrehelsa i hele landet

Det er i utgangspunktet betryggende at landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) innkaller Veterinærinstituttets ledelse for å svare for 20 milliioner kroner i kutt i 2019. Kuttene rammer obduksjonsenheter i Tromsø, Trondheim og Sandnes. Landbruksministeren vil forsikre seg om at innsparingstiltakene ikke går på bekostning av «beredskapen og statusen for vår gode dyrehelse», som hun formulerte det i Nationen mandag. Bollestad sa videre:«Jeg har stor sympati med ansatte som mister jobben ved Veterinærinstituttet. Samtidig ser jeg at styret og ledelsen må iverksette nødvendige tiltak for å få et budsjett i balanse. Veterinærinstituttet sine oppgaver innen dyrehelse, beredskap, dyrevelferd og folkehelse skal og må ivaretas på en tilfredsstillende måte.»

Ett av de viktigste spørsmålene ledelsen i Veterinærinstituttet må svare på, og statsråden ta ansvar for, er: Er hovedårsaken til at obduksjonsenheten i Tromsø legges ned at det anses som «for dyrt» å investere i nytt laboratorium i Tromsø? Instituttet må ut av sine nåværende lokaler ved årsskiftet. Dersom statsråden finner at svaret er ja, er det grunn til bekymring, for både dyrehelsen og oppfølging av stortingsvedtak.

Styret i Veterinærinstituttet vedtok kutt i virksomheten i Nord-Norge allerede i 2014. Et enstemmig storting reagerte i 2015 ved å pålegge regjeringa å videreføre «Veterinærinstituttets kompetanse og virksomhet» i henholdsvis Tromsø og Harstad. Næringskomiteen viste til at Veterinærinstituttet er den eneste uavhengige instansen som utfører obduksjoner av dyr. Komiteen la vekt på at privatpraktiserende veterinærer som utgjør førstelinjetjenesten i kampen mot alvorlige dyresykdommer, er helt avhengige av den «bakenforliggende kompetansen som Veterinærinstituttet har». Videre: «Det er helt uholdbart at store deler av landet ikke har tilfredsstillende tilgang på obduksjonstjenester. Dette bidrar til lokale forskjeller når det gjelder dyrevelferd.»

I stortingsvedtaket fra 2015 vises det til hvor viktig obduksjon er for å overvåke dyrehelsen, oppdage nye sykdommer og opprettholde kunnskaper om sykdom. Næringskomiteen viste til bekymring over at «obduksjon og prøvetaking skulle skje ute i felt med betydelig fare for smittespredning, og under arbeidsforhold som kan medføre at kvaliteten på arbeidet ikke blir godt og sikkert nok».

Ut fra Stortingets behandling av saken i 2015, vil nedleggelse av obduksjonenheten i Tromsø, ramme dyrehelsen. Det er uakseptabelt. En slik nedleggelse må dessuten være i strid med Stortingets vedtak om veterinær-beredskap i nord.

Landbruksminister Olaug Bollestad kan ikke tillate at «tiltak for å få et budsjett i balanse» er gyldig grunn for å legge ned Veterinærinstituttes obduksjonsenheter i Tromsø, Trondheim og Sandnes. Beredskapen må være like god i hele landet.

