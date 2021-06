Må rydde opp i grisehuset

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Ja, aktivistene som har brutt seg inn i grisefjøs kan ha begått lovbrudd da de tok seg uanmeldt inn og filmet uten eiernes viten og samtykke.

Ja, det er åpenbart etiske dilemmaer knyttet til det å lage journalistikk ved hjelp av slike omstridte metoder.

Det kan likevel ikke overskygge det alle kan se ut fra materialet NRK presenterte i helgen.

Bilder og video viser griser med avbitte haler, griser som står i smale metallbur uten mulighet til å legge seg ned eller snu seg. Griser som tråkker rundt i sin egen møkk eller rett på harde betonggulv uten påkrevd rotemateriale. Det er døde, syke eller skadde dyr.

Noe av dette kan kanskje forklares, det kan likevel ikke forsvares. To år etter NRKs Brennpunkt-dokumentar "På innsiden av kjøttindustrien" og en storstilt opprydning i bransjen, er det forstemmende at det fortsatt finnes slike grove eksempler på dårlig dyrevelferd.

Selvfølgelig er det, som flere produsenter og Nortura-sjef Trine Hasvaag Vang sier, ikke representativt for hele næringa. Men det skulle da også bare mangle. Enkelttilfeller er uansett katastrofalt for omdømmet og umulig for næringa å være bekjent av. Det må – fortsatt – tas grep på alle nivåer.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) kaller det "graverende bilder" og varsler stortingsmelding om dyrevelferd. Nortura vil iverksette intern gjennomgang av dyrevelferdsarbeidet i konsernet. Det er bra.

Innbrudd kan ikke etableres som en ordinær metode for å kontrollere dyrevelferd. Til det har vi Mattilsynet, som er i gang med en ny, omfattende kontroll blant svineprodusenter. De trenger stadig ressurser for å drive sin viktige oppfølging av matprodusenter, med bistand, veiledning, råd og pålegg.

Når 24 av svinebøndene politianmelder aktivister for å ha tatt seg inn i grisehus uanmeldt på nattetid, får de støtte fra Norges Bondelag, Nortura, Norsvin og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF).

Burde ikke samvirkene og faglagene også anmeldt enkelte produsenter for brudd på dyrevelferdsloven? Som tidligere veterinærdirektør Eivind Liven skriver her i avisen, må næringen framvise reell handlekraft når slike forhold avdekkes.

Det vil gi institusjonene sårt tiltrengt troverdighet i arbeidet med å rette opp tilliten og forsikre forbrukere om at de tar dyrehelse og dyrevelferd på alvor.

I bunn og grunn er dyrevelferd alltid den enkelte bondes ansvar. For det store flertallet som driver godt og forsvarlig er det som aktivistene avdekker et hardt slag, og potensielt ødeleggende for en hel næring. Nettopp derfor er det så viktig at det ryddes opp i lovbrudd og dårlig dyrehold.