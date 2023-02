Må prioritere hverdagsveiene

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Vedlikeholdsetterslepet på norske veier er beregnet til 100 milliarder kroner. I tillegg er 11.000 kilometer fylkesvei i Norge for smal, ifølge Ifølge Norsk Automobil-Forbund (NAF) – det vil si hver fjerde meter fylkesvei. Prislappen for en opprustning av disse, anslås til rundt 30 milliarder kroner.

– Mange er livredde når de kjører eller går på de smale fylkesveiene, sier kommunikasjonssjef i NAF, Ingunn Handagard, til Nationen. Hun beskriver tilstanden som "nedslående" og mener politikerne nå må prioritere vedlikehold og oppgradering på et helt annet nivå enn de gjør i dag.

Svært mange av de 44.000 kilometerne med fylkesvei i Norge er hverdagsveier for folk over hele landet. For innbyggere, lokalbefolkning og pendlere. Samtidig er det avgjørende samferdselsårer for norsk næringsliv og eksport er avhengige av for effektiv og trygg transport av varer på kryss og tvers av landet.

I tillegg til 11.000 kilometer med fylkesvei, er også 3249 kilometer europavei og riksvei registrert med for liten veibredde. Norge har altså til sammen rundt 14.000 kilometer for smale veier. 9908 kilometer fylkesvei og 1156 kilometer europa- og riksvei er dessuten uten registrert midtlinje.

I gjeldende Nasjonal transportplan for 2022–2033 heter det derfor at regjeringen vil prioritere å utvide bredden på veier som er smalere enn seks meter og uten gul midtlinje. På oppgraderingsplanen for i år står imidlertid bare 16,8 kilometer. Det kan knapt kalles noe krafttak for samferdsel.

– Behovene er enorme, men uttellingen for trafikksikkerheten kan være betydelig, sier Handagard. Bredere vei og gul midtstripe øker trafikksikkerheten og tryggheten for både sjåfører, passasjerer, syklister og fotgjengere.

Ifølge en forskningsartikkel fra UiT Norges arktiske universitet er det over tre ganger større risiko for å dø av trafikkskade i distriktet enn i Oslo og omegn.

Veistandard og veimiljø har vært medvirkende faktorer i mer enn hver fjerde dødsulykke de siste årene., ifølge analyser. I fjor var det dessverre en kraftig økning i antall dødsulykker på norske veier. Møteulykker dominerer, og er ofte de mest dramatiske hendelsene med størst skader.

Skal befolkningen og næringslivet ha håp om tryggere, bedre veier, mer rassikring og utbedring av smale strekninger, trengs et betydelig økonomisk løft. Det har ikke fylkene kapasitet til, uten økte overføringer fra staten. Hverdagsveiene må prioriteres foran store samferdselsprosjekter og firefelts motorveier med fartsgrense 120 kilometer i timen.

Handagard i NAF minner om at det er kommune- og fylkestingsvalg i september. Da trengs det politikere som tør å prioritere oppgradering av fylkesveiene vi allerede har, framfor å bevilge pengene til mer prestisjefylte nye prosjekter som genererer snorklipping.