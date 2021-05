Må hjelpe de sivile

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

FN og FNs sikkerhetsråd oppfordrer nå Israel og Palestina innstendig om å roe ned situasjonen i Midtøsten. Om partene ikke lytter, er faren for fullskala krig stor.

António Guterres, FNs generalsekretær, krever at Israel og Hamas straks lar våpnene hvile. Guterres sier han er fortvilet over det store antallet ofre, blant dem barn, etter de israelske flyangrepene på Gazastripen. Han er også fortvilet over israelere som er drept og skadet i rakettangrep fra Gaza. "Denne voldsspiralen må øyeblikkelig brytes", sier António Guterres.

Det er sivilbefolkningen, særlig barn, som betaler den høyeste prisen for konflikten mellom Israel og palestinerne.

"Palestinske og israelske barn betaler alltid den høyeste prisen når det bryter ut vold. De får ikke bare fysiske arr, men blir også følelsesmessig skadd", understreker generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, overfor NTB.

Egeland viser til "barn i Gaza under nådeløse flyangrep og familier i Israel under vilkårlige rakettangrep". Han oppfordrer verdenssamfunnet om å "få en slutt på bruddene på folkeretten".

Men "verdenssamfunnet" og FNs sikkerhetsråd blir ganske avmektige dersom partene selv ikke tar ansvar. Israels forsvarsminister Benny Gantz var onsdag uforsonlig: "Hæren vil fortsette å angripe for å sørge for en full, langvarig stillhet. Bare når det målet er nådd, vil vi kunne snakke om en våpenhvile", sa Gantz.

Det er lite betryggende at den politiske uroen i begge landene gjør situasjonen enda mer uoversiktlig. Israel har ennå ikke lykkes med å danne regjering. I Palestina har 85-årige Mahmoud Abbas styrt på overtid siden 2009. Og han avlyste valgene i mai og i juli - til sterke protester fra Hamas.

De siste ukene har altså konflikten mellom Israel og palestinerne eskalert. Denne uka har Hamas gjennomført hundrevis av rakettangrep mot Israel, mens Israel har gjennomført en rekke flyangrep mot Gazastripen.

Konflikten og volden startet ved Damaskus-porten inn til gamlebyen i det okkuperte Øst-Jerusalem. Damaskus-porten er en kjent samlingsplass under den muslimske fastemåneden ramadan. Da israelsk politi forrige måned stengte porten for palestinerne, ble raseriet utløst.

Palestinerne frykter at Israel er i ferd med å tømme Øst-Jerusalem for palestinere. Israelsk høyesterett skal behandle en anke i denne saken i neste uke. Israel har også varslet utkastelse av flere palestinske familier i Sheikh Jarrah-området i Øst-Jerusalem. Husene skal gis til jødiske bosettere.

Om volden ikke opphører, må enda flere sivile, ikke minst barn, i Gaza lide under nådeløse flyangrep. Og enda flere familier i Israel vil bli utsatt for vilkårlige rakettangrep. Det er en uutholdelig tanke.