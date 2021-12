Må gjenreise tillit på Nesna

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det er viktig og gledelig at lærer- og førskolelærerutdanningen på Nesna åpner igjen allerede til høsten. Det er en seier for ildsjelene på Helgeland, og for Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, ledet av Jenny Myklebust.

Det er også en distriktspolitisk seier. Om unge mennesker skal bli i bygdene, må det være fullverdige studietilbud og gode fagmiljøer i rimelig nærhet. Det må være muligheter for høyere utdanning også utenfor de største byene.

Men det er malurt i begeret. Det blir ingen egen, selvstendig høyskole på Nesna, slik Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gang på gang har lovet. Lærerutdanningen på Nesna blir underlagt Nord Universitet.

Det var Nord Universitet som i 2019 vedtok å legge ned hele campusen på Nesna. Dermed kan en verken forundres over at Jenny Myklebust og ildsjelene på Nesna mangler tillit til Nord Universitet – eller at de føler at Sp har sviktet.

I Senterpartiets program for 2021 til 2025 kunne aksjonistene lese: "Campus Nesna skal gjenopprettes som selvstendig høyskole."

I regjeringas regjeringsplattform heter det at Ap-Sp-regjeringa vil: "Reetablere ein fullverdig høgare utdanningsinstitusjon på Nesna ved å gjenopprette grunnskole- og barnehagelærerutdanning og greie ut kva for andre studie- og utdanningstilbud som kan lokaliserast til Campus Nesna."

Annonse

Disse formuleringene, i tillegg til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums gjentatte løfter om "selvstendig høyskole", har selvsagt bygd opp en forventning om – nettopp – en selvstendig høyskole skole på Nesna. Slik sett har Sp brutt sitt valgløfte.

Det kan altså ikke komme som noen bombe på Sp-nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, at Helgelands-aksjonistene er skuffet over å bli underlagt Nord Universitet igjen.

Derfor kunne statsråd Moe med fordel vist mer forståelse for Nesna-aktivistenes skuffelse og bekymring. Og brukt mer tid på å forklare hvorfor det er en god plan å legge Nesna under Nord Universitet igjen, enn på å skryte av "hundre prosent måloppnåelse".

I Dagsnytt 18 onsdag, var høyere utdanningsminister Moe tilsynelatende overrasket over at aksjonistene kunne legge Sp-programmet til grunn for sine forventninger, og ikke Hurdalsplattformen. Slikt bygger ikke tillit. Statsråden bør vite at aksjonistene har stolt på Sp, og forstått "fullverdig høgare utdanningsinstitusjon på Nesna" som "selvstendig høyskole". Naturlig nok.

Det aller viktigste er likevel at lærerutdanningen på Nesna er på plass igjen fra høsten.

Både lærere, studenter og lokalmiljøet på Nesna fortjener at forholdene legges til rette for etablering av et best mulig studiested, at Nesna sikres forutsigbarhet og arbeidsro. Og vekstmuligheter, slik Ola Borten Moe lover.

Det første skrittet på veien, er at styret ved Nord Universitet gjør en jobb med å gjenreise den tilliten de har mistet på Nesna.