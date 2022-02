Må forberede oss på det uforutsette

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Dataangrep og pandemi, jordskred, storm eller ekstremtørke, ulykker og terrorangrep. Innenfor en kort tidsperiode har vi opplevd svært ulike krisesituasjoner. De kan ramme et større eller mindre område – én enkelt kommune eller hele verden samtidig.

Ap/Sp-regjeringa har gjort det klart at klare ansvarslinjer og lokal forankring er nødvendig for å sikre god beredskap. Forberedelsene til en krise må være gjort før uhellet er ute.

Politi, brann- og redningsvesen, helsetjenester og kriseteam i kommunene er beredskapsressurser som må finnes tett på folk og være tilgjengelig over hele landet. Det øker sannsynligheten for rask respons og lokalkunnskap som er avgjørende for å handle godt ved uforutsette hendelser.

Les også: Regjeringen setter ned en totalberedskapskommisjon

De forskjellige aktørene må samarbeide godt, ha økonomi til å løse sine oppgaver og felles planer og kommunikasjonskanaler som gjør det mulig å samordne seg ved krise. Som det står i Hurdalsplattformen "Dette gjeld både personell, materiell, kompetanse og myndigheit".

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har derfor satt ned Totalberedskapskommisjonen. Den skal vurdere hvordan samfunnets helhetlige ressurser bør innrettes for å sikre best mulig beredskap over hele landet.

Annonse

Forsvaret er en åpenbar del av beredskapen. Det samme er Heimevernet og en mest mulig desentralisert sykehusstruktur.

Regjeringen skal styrke politiberedskapen med flere patruljer over hele landet. Ap/Sp har lovet å utrede politihelikopterberedskapen, sikre bedre samarbeid mellom nødetatene og andre beredskapsorganisasjoner og sørge for å fastsette forpliktende responstider for alle nødetater.

Beredskap handler imidlertid ikke bare om akutte hendelser, men også om kriser som bygger seg opp over tid, som spørsmålet om matsikkerhet. I Hurdalsplattformen slås det fast at "økt norsk matproduksjon er en kritisk del av vår beredskap". Regjeringen vil etablere beredskapslagring for korn.

Beredskap var en av Erna Solbergs og Høyres viktigste saker i valgkampen for ni år siden. Den tidligere statsministerens regjering fikk likevel sterk kritikk av koronakommisjonen for mangel på beredskap til å håndtere pandemien da den slo inn over landet i 2020.

Det setter den nåværende regjeringen under press for å levere bedre. Ikke siden det såkalte sårbarhetsutvalget la fram sin utredning for 22 år siden er det gjort lignende gjennomgang.

Ingen vet når neste pandemi rammer verden, hvor den neste stormen kommer eller hvem flommen vil treffe. Ingen vet når neste kommune – eller Stortinget – blir utsatt for et dataangrep.

Den usikkerheten må man forberede seg på. Det Totalberedskapskommisjonen kommer fram til må derfor ikke havne som et dokument i en skrivebordsskuff, men bli omsatt til reell beredskap for innbyggernes trygghet.