Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) har 100 medlemskommuner. Distriktskommuner som gjerne er store i areal, men med få innbyggere.

Samtidig har mange USS-kommuner mange deltidsinnbyggere, fordi de har åpnet for hytteutbygging og delt naturen i kommunen med hyttefolket.

USS ba Inntektssystemutvalget vurdere hvordan kommuner med mange deltidsinnbyggere kan kompenseres for dette i kommunenes inntektssystem, som er fra1986. Nå skal det revideres.

Inntektssystemutvalget ble utnevnt av Solberg-regjeringa. Utvalgets forslag til endringer i inntektssystemet (NOU 2022:10), har nå vært ute på høring.

Kort fortalt mener utvalget at når kommunene selv har valgt å tilby folk hytter, så får de ta utgiftene ved det selv også. Punktum.

"Utvalget mener at disse kommunene i stor grad ivaretas i dag, ved at gjesteinnbyggerne også medfører økte inntekter til til kommunen. Kommuner med mange fritidsinnbyggere har selv valgt å legge til rette for utbygging av fritidsboliger. Kostnader forbundet med dette bør dermed ikke betraktes som ufrivillige kostnader og bør ikke omfattes av utgiftsutjevningen", kan vi lese utredningen.

Det er en uforståelig steil holdning, ikke minst etter covid-pandemien - da problemstillingen var høyst aktuell. Antallet deltidsinnbyggere steg kraftig før pandemien også.

USS peker på at standarden på hyttene er blitt betydelig endret over tid, og at det nå kan være mer treffende å kalle hyttene sekundærboliger.

"Kommunene har ansvar for alle som oppholder seg i kommunen til enhver tid. Helse og omsorgstjenester, brann og redning, samt informasjonsoppgaver fra tjenestetorget", skriver Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), og viser til at omfanget av disse tjenestene har økt betydelig.

Derfor ba utmarkskommunene, i et brev til utvalget, om at kommunenes inntektssystem "i større grad enn i dag må ta hensyn til at kommunene er lovpålagt å ha gode tjenester til alle som oppholder seg i kommunen til enhver tid, ikke kun de fastboende".

Utmarkskommunenes krav er både rimelig og rettferdig. Deltidsbeboerne skatter som kjent til den kommunen de er folkeregistrert i, men har samtidig krav på tjenester i den kommunen sekundærboligen ligger i.

Utvalget viser til altså til at "gjesteinnbyggerne også medfører økte inntekter", men mangler overslag eller beregninger av omfanget på disse inntektene. Og uten overslag over hyttekommunenes ekstrautgifter.

Det bør heller ikke brukes mot kommunene at de "selv har valgt å legge til rette" for å dele naturen i kommunen med landets øvrige befolkning.

Utmarkskommunene bidrar til å øke livskvaliteten for mange av oss. Og så lenge kommunene har plikter (til yte tjenester), bør de også ha noen rettigheter. Som å få utjevnet ekstrautgiftene - etter en konkret vurdering av omfanget av disse utgiftene.