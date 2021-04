Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Seks ordførere i Trøndelag Sør innleder sin støtte til bondeopprøret slik: Gjennom det siste året har vi virkelig fått bevis på hva norsk landbruk betyr for Norge. Tross pandemi har landbruket stått fjellstøtt og sikret mat på bordet for oss samtidig som å holde verdiskapning og sysselsettingen oppe i distriktene og landet.

Bøndene har levert sine krav til mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF), og jordbruksoppgjøret er i gang. Bak bøndenes forhandlere står frustrerte og utålmodige bønder som varsler grasrotopprør; #bondeopprør 21.

Bondens reelle timelønn er på rundt 135 kroner, ifølge bondeopprørerne. Det er under minstelønna til ufaglærte avløsere i jordbruket. Slikt blir det færre bønder av.

Utviklinga i melkeproduksjonen er et sørgelig symptom: Siden Solberg-regjeringa overtok, er det i snitt lagt ned ett melkebruk per dag.

Bondeopprøret handler om at bonden skal få lønn for strevet på linje med andre.

Samtidig handler det altså om veldig mye mer. Jordbruket er bærebjelken for bosetting og sysselsetting i distriktene.

Ordførerne i Gudbrandsdalen gir også bondeopprøret sin fulle støtte. De beskriver jordbrukets bærebjelke-funksjon slik i Nationen: Gudbrandsdalen består av vedlikeholdt kulturlandskap fra dalbunn til høyfjell. Dette er vår identitet, vårt særpreg og har formet Gudbrandsdalen gjennom generasjoner. Landbruket gir vekst i sekundærnæringer og grunnlag for bosetting, turisme, industri og annen sysselsetting i dalen vår. Bøndene forvalter det meste av det synlige landskapet og er våre fremste kulturbærere. Det er derfor vår plikt, som kommunenes øverste tillitsvalgte, å ta #bondeopprør21 på alvor.

De nevnte ordførerne i regionrådet Trøndelag Sør sier det samme: Vi er meget bekymret over at mange gårdsbruk blir lagt ned og at mange arbeidsplasser forsvinner. Dette har stor påvirkning på distriktene da landbruket står for mye av verdiskapningen. Små og mellomstore bruk er viktige for å opprettholde lokalt næringsliv, lokal beredskap og ikke minst en bærekraftig matproduksjon basert på lokale ressurser. Distriktslandbruket forhindrer gjengroing og ivaretar kulturlandskap og den lokale historien. Det bidrar til å opprettholde bosetting i distriktene.

Dersom antallet bønder og bruk synker ytterligere, vil bærebjelken briste flere steder enn i Gudbrandsdalen og i deler av Trøndelag.

Det vil ramme hele landet og forandre Norge. Konsekvensene for sysselsetting og bosetting, tilgangen på sunn og kortreist mat, matvareberedskap og naturmangfold blir dramatiske.

Derfor bør både landbruksminister Olaug Bollestad og Stortinget lytte godt til ordførernes advarsler. Det handler om hva slags Norge vi skal ha.