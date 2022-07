Lytt til ordføreren i Stavanger

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Ap-Sp-regjeringa lover å komme i gang med beredskapslagring av korn så raskt som mulig. Det er bra.

Samtidig vil Felleskjøpet Agri rive Stavanger Havnesilo, det siste beredskapslageret for korn som er igjen her til lands. Det skurrer.

Tidligere sjef i Norske Felleskjøp, Lars Fredrik Stuve, omtaler havnesiloene i Stavanger som "det eneste realistiske alternativet" for å få på plass beredskapslagring av korn.

I kjølvannet av Hurdalsplattformen, som slår fast etablering av beredskapslager, la Landbruksdirektoratet fram en utredning, og anbefalte etablering av et kornlager med et halvt års normalforbruk av korn. Det utgjør 165.000 tonn korn.

Stavanger Havnesilo kan romme over 190.000 tonn korn alene, og ble i sin tid bygget av staten som beredskapslager for korn.

Landbruksdirektoratet anslår at det vil ta minst syv år fra beslutningen om etablering av nytt beredskapslager fattes, til lageret er bygd opp. Stavanger Havnesilo står der, og er svært solid bygget, skal vi tro fungerende ordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken (Sp).

Stavanger-ordføreren har lenge kjempet for å bevare byens havnesilo. Tirsdag gikk hun ut her i Nationen med en klar oppfordring til Felleskjøpet. «Vi bør få beredskapslager på plass med ein gong. Når vi har eit slikt anlegg ståande, så bør vi bruke det», sier Stavanger-ordføreren.

Dagny Sunnanå Hausken peker også på at riving av havnesiloen, for deretter å bygge opp igjen et nytt beredskapslager, har store konsekvenser for ressursbruk og miljø. Det er et viktig argument som hverken Felleskjøpet eller regjeringa bør se bort fra.

Felleskjøpet Agri har oppgitt det at Stavanger kommune ønsker boliger og næringsutvikling der havnesiloen ligger, som en av grunnene til å avvikle siloen som kornlager. Det kjenner ikke Stavanger-ordføreren seg igjen i. Hun håper tvert imot at regjeringa får på plass et beredskapslager for korn så raskt som mulig. Det raskeste er altså å bruke byens havnesilo.

Det er beklagelig at Felleskjøpet og staten ikke har startet dialogen om leie av Stavanger Havnesilo til beredskapslager for lenge siden. Ikke minst med tanke på at det kan ta så mye som syv år før et nytt beredskapslager for korn kan være på plass. Og med tanke på optimal ressursutnyttelse, og hensynet til miljø og klima.

Dersom landbruksminister Sandra Borch (Sp) ikke har vært i kontakt med Felleskjøpet om en leieavtale for Stavanger Havnesilo allerede, bør hun ta et initiativ så raskt som mulig.