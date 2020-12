Lys i mørketida

Denne uka ble de aller første britene vaksinert mot covid-19. Rapporter viser at Pfizer-vaksinen gir god beskyttelse mot koronasmitten allerede etter første dose.

Tester viser at den skal ha god effekt hos både menn og kvinner, hos ulike etniske grupper, hos mennesker med overvekt og dermed risiko for andre sykdommer, samt for aldersgruppen over 55 år. Det er gode nyheter.

Det er Pfizer-vaksinen som ligger an til å bli godkjent først i Norge, selv om Folkehelseinsitituttet ikke kan love at alle nordmenn over 18 år kan få vaksinen i løpet av første halvår av 2021, slik Sverige legger opp til.

Så mens vi venter på vaksinen, gjelder det å holde ut. Vi er i den aller mørkeste tida på året, et år som har vært langt og tungt for svært mange.

Noen har blitt alvorlig syke, noen har mistet sine kjære under vanskelige forhold. Mange har blitt permittert eller mistet jobben helt. Fortsatt venter aktører i kulturlivet og i restaurantbransjen på større økonomisk forutsigbarhet og trygghet for levebrødet. Det må regjeringa ta på alvor.

Men i våre naboland forbereder de nå en strengere og mer koronapreget julefeiring enn vi trolig behøver. I Sverige er 7200 mennesker med covid-19-sykdom døde. Det tilsvarer 70 dødsfall per 100.000 innbyggere, mens vi Norge til sammenligning har seks. Totalt 361.

I Danmark ble smitterekorden slått nok en gang mandag denne uken, med over 2000 nye tilfeller på ett døgn. De er på nivå 4 av 5 i alvorlighetsgrad og forlenger restriksjonene ut februar. 38 danske kommuner er delvis nedstengt til over nyttår.

Det betyr hjemmeskole for alle elever fra 5. klasse og oppover, stengte teatre, kinoer, svømmehaller og treningssentre, stengte restauranter, barer og kafeer og alle offentlig ansatte skal ha hjemmekontor.

Ingen ønsker at vi skal havne tilbake der. Myndighetene, Helsedirektoratet og FHI har gjort en god jobb med å holde koronasmitten under kontroll. Men ikke minst er det grunn for oss alle, enkeltmennesker, til å klappe oss selv på skuldra.

Sammen har vi klart å begrense og bremse opp smittespredningen. Dugnadsånden har gjort at vi har den laveste smitten i hele Europa, selv om andre bølge har slått hardt inn over oss i høst. Det gjør at vi kan gå jula i møte litt mer optimistiske enn det så ut for bare kort tid siden.

Vi må fortsatt holde oss hjemme når vi er syke, vi må vaske hender, holde avstand og bruke munnbind der det er nødvendig. Vi kan ikke ha de store familieselskapene og tettpakkede nyttårsfeiringene som vi skulle ønske.

Men vi går mot en julefeiring med litt flere lyspunkter for hver dag.