Luftambulansen må sikres

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Ancala Partners, en britisk fondsforvalter, vil i løpet av året ta over driften av luftambulansen i Norge. De reelle eiernes identitet er hemmelig.

Prisen er halvannen milliarder kroner. "Pengesporet fører til et anonymt forretningsbygg i John F. Kennedys Avenue i skatteparadiset Luxembourg", skriver Dagens Næringsliv, som avdekket salget i sin omfattende kartlegging av hvem som eier Norge.

Det er helseforetakene som eier Luftambulansetjenesten, en landsdekkende tjeneste som assisterer rundt 10.000 pasienter i året. Luftambulansen er avgjørende viktig i Nord-Norge, der avstandene er størst.

Helseforetakene utløste en intens debatt da de etter anbudsrunde overlot den livsviktige oppgaven det er å fly syke mennesker til sykehus, til det britiske, børsnoterte selskapet Babcock. Solberg-regjeringa og daværende helseminister Bent Høie (H) gikk god for helseforetakene, anbudsrunden og Babcock.

Nå sier Høyres Tone Wilhelmsen Trøen, leder av Stortingets Helse og omsorgskomité, til Dagens Næringsliv at det er "uheldig" at "man ikke vet hvem som er reelle eiere av et selskap som drifter kritisk viktige tjenester på oppdrag for fellesskapet".

Det har selvsagt Trøen helt rett i, men visste ikke Høyre at slikt kan skje når en hyrer inn børsnoterte selskaper for å drive livsviktige tjenester?

I fjor avdekket Helsetilsynet etter omfattende tilsyn at Babcocks ambulanseflytjeneste i Nord-Norge var uforsvarlig. Lovbrudd ble også avdekket. Ett av funnene var at pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp fikk forsinket transport til behandlingsstedet.

I 2020 viste en meningsmåling InFact foretok på vegne av NRK, at tre av fire spurte (76 prosent) i Troms og Finnmark ønsket at staten skulle overta luftambulansen – for å sikre liv og helse.

Samme år kritiserte Ap-leder Jonas Gahr Støre hele anbudssystemet og kalte det "gammeldags". Ap foreslo at staten skulle overta Luftambulansetjenesten.

"Vi ønsker at det offentlige skal ha ansvar og kontroll over en så kritisk og viktig tjeneste", gjentok helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i fjor. I Hurdalsplattformen sier Ap og Sp at de vil "forberede statlig overtagelse av luftambulansen (...) for å avskaffe anbud i tjenesten".

Nå selger altså det omstridte selskapet Babcock sin virksomhet i Norge og andre land via Ancala Partners til hemmelige eiere på en suspekt adresse i Luxembourg. Det kom fram i juli via London-børsen, skriver Dagens Næringsliv.

Det ser ikke ut til at helseforetakene orienterte Helse- og omsorgsdepartementet om Babcocks salg av luftambulansen i Norge før Dagens Næringsliv stilte spørsmål om saken 8. november. Det er lite betryggende.

Det er altså på høy tid at Ap/Sp-regjeringa setter fart på den statlige overtagelsen av den livsviktige tjenesten.