Lov om god handelsskikk er på overtid

Nå ser det endelig ut til at vi får på plass en lov om god handelsskikk. Til Nationen sier statssekretær Magnus Thue i Næringsdepartementet at loven vil bli sendt til Stortinget før påske. Det vil vi berømme regjeringen for.

Hvordan loven blir seende ut, er det likevel for tidlig å skryte av. Selv om det nå, etter mange års diskusjon, er politisk enighet om at vi trenger en lov om god handelsskikk, er det ikke sikkert at det er like full enighet om hva som skal stå i den, hvor langt loven skal gå og hvordan tilsynet med den skal organiseres.

Det er bra om loven snart er på veg til Stortinget. Tre av regjeringspartiene kastet dessverre bort unødig tid da de i 2015 sikret flertall mot å legge fram en handelsskikklov. Det er heldigvis lov å ombestemme seg, men maktbalansen er allerede så skjev i verdikjeden for mat at den ikke tåler flere utsettelser.

Det eneste som har endret seg de siste årene, er at dagligvarekjedene har fått enda mer makt. Det er produsentene og leverandørene som bærer risikoen, dersom en dagligvarekjede bestemmer seg for å bytte leverandør. Ofte skjer det med et for kort varsel for de som produserer varene.

Dagligvarekjedene har styrket makten sin ytterligere de siste årene. Gjennom å ta over en større del av distribusjonen, og prioritere egne merkevarer på bekostning av merkevareleverandørene, har matkjedene blitt enda mektigere enn de var i 2011, da Matmakt-rapporten kom, i 2013, da lovutkastet ble presentert, og i 2015, da Høyre, Frp og Vestre stoppet loven.

Vi kunne altså for lengst hatt på plass en ramme som sikrer mer likeverdige forhold i verdikjeden for mat. Derfor er det avgjørende at lovforslaget som kommer fra flertallsregjeringen inneholder punkt som bidrar til dette. NHO Mat og landbruk har for eksempel pekt på behovet for økt transparens i transparens i prissettingen i dagligvareleddet og klausuler som beskytter leverandørenes varemerker.

Hvem som fører tilsyn med loven er heller ikke uviktig. I regjeringserklæringen står det "Innføre lov om god handelsskikk med tilsyn som innehar selvstendig beslutningskompetanse i løpet av 2020." Statssekretær Thue sier at dette kan gjøres på flere måter, men lanserer ingen modell. Det som bør være klart og tydelig også for regjeringen, er at et ombud eller tilsyn må være uavhengig av Konkurransetilsynet for at det skal ha nødvendig tillit.