Lønn for krisen

Årets lønnsoppgjør måtte utsettes i fem måneder. Det er et godt bilde på hvor fundamental koronakrisen er for lønnsoppgjøret. Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, advarte i april mot at det kanskje ikke ville bli noe lønnsoppgjør.

Det blir det - men Lier-Hansen har varslet at årets tariffoppgjør må ende med null i sentrale tillegg. Forståelig nok ble det brudd mellom Fellesforbundet og Norsk Industri etter bare en time ved forhandlingsbordet på mandag.

Selv om kronasmitten og -tiltakene har fart penere med bedrifter og ansatte enn hva det var grunn til å frykte, er det fortsatt unormale tilstander både i ledighetsstatistikken og i mange bedriftsregnskap.

Det er grunn til å minne om hvordan arbeidsgiversiden i vinter stilte seg til å skåne bedriftene for tapping av penger i koronakrisen. Den gang gjaldt det vilkårene for å motta penger fra krisepakker og garantiordninger fra staten.

Opposisjonen ønsket krav og stramme formuleringer for å unngå at bedrifter som mottar krisehjelp, betaler utbytte til eierne. Frp og regjeringen sikret isteden flertall for uforpliktende formuleringer om moderasjon.

Annonse

Bedrifter som leverte pene overskudd i 2019, før koronakrisen rammet, må kunne betale utbytte til eierne av dette, heter det. Dette er riktig. Men bedrifter som gjør dette, har samtidig avskåret seg selv fra å predike moderasjon og null i lønnsoppgjøret på grunn av koronakrise og -usikkerhet.

Hver ekstra krone som sendes til eierne øker usikkerheten i bedriften like mye som en krone ekstra til arbeidstakerne.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sa i vinter at det er ikke naturlig å gå inn og regulere utbytteutbetalingene fra statens side. Det samme gjelder for lønnsoppgjøret. Det er en sak mellom partene, også i krisetider.

Lønnsglidningen (effekten av fjorårets lønnsoppgjør i 2020) er beregnet til 1,2 prosent. Denne inntektsveksten vil spises opp av beregnet prisstigning.

– Vi kan ikke gå ut av et oppgjør uten noen ting, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum til Fri Fagbevegelse mandag.

Siden 2014 har lønnsveksten i offentlig sektor vært sterkere enn i privat sektor. Denne trenden uthuler frontfagsmodellen, og bidrar neppe til å dempe kampviljen i Fellesforbundet.

Det er å forvente at utsettelsen av årets lønnsoppgjør har gjort at kriseforståelsen har seget inn over trepartssamarbeidet. Det betyr noe mer enn null for frontfaget - og at oppgjøret for offentlig sektor holder seg innenfor dette.