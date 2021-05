Lønn alene rekrutterer ikke distriktslærere

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Før helgen ble det brudd i tarifforhandlingene, og lærere og sykepleiere over hele landet gikk ut i streik. For Unios forhandlingsleder, Steffen Handal, har mangelen på helsepersonell og lærere i kommunene vært et viktig argument i kampen om bedre lønnsvekst.

Å sikre de ansatte lønn som fortjent er grunnleggende viktig for både for å holde på dem man har og for å sikre god rekruttering. Det har ikke blitt mindre viktig det siste året, der nettopp samfunnskritiske yrker innenfor helse og skole har stått i førstelinjen og opplevd ekstra belastninger med smitterisiko og uforutsigbar arbeidssituasjon. Applaus er ikke nok.

Godt helsepersonell og gode lærere er avgjørende når målet er å opprettholde kvalitet i velferdstilbud og skoler for skattebetalende innbyggere i Distrikts-Norge. Kommunene har ansvar for disse tjenestene, men de er tett knyttet til distriktspolitikken i et større perspektiv.

Samtidig som lærerne satt ved forhandlingsbordet forrige uke, arrangerte ressursgruppen Framtidens distriktsskole et frokostmøte om nettopp fremtidens distriktsskole. Det er et initiativ for å reetablere den vedtatt nedlagte Høgskolen på Nesna som et nasjonalt kompetansesenter for utdanning av lærere til skoler i Distrikts-Norge.

På dette møtet onsdag ble det klart at sentrale politikere fra både Ap, SV, Høyre, Senterpartiet og KrF er positive til et slikt initiativ. Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har jobbet intenst med å holde oppmerksomheten oppe omkring den over 100 år gamle lærerutdanningen som Nord Universitet vedtok å legge ned.

Nå kan det se ut som at de lykkes med politisk gjennomslag. Deres utgangspunkt er å snu sentraliseringen, se på regionenes behov for kompetanse, på hva slags utdanning og hvilke arbeidsplasser som trengs i de ulike landsdelene.

Nesna-aksjonistene ser – slik todelingen mellom universiteter og høgskoler også tidligere la til grunn – desentralisert utdanning og skolen som et verktøy for utvikling av lokalsamfunn og som sentralt element i distriktspolitikken.

Dette er relevant i forlengelsen av lønnsoppgjøret fordi tilstrekkelig rekruttering av lærere er et samfunnsproblem. Som Jan Inge Krossli skriver i Kommunal Rapport er det spørsmål som må løses "i fellesskap, over tid og med langt flere virkemidler enn de som finnes i et tariffoppgjør".

Det betyr at det er et høyst relevant spørsmål til de politiske partiene om hvor de står i saken, og et tema for den kommende valgkampen. Når et bredt spekter av politikere har uttrykt støtte i møtet med Framtidens distriktsskole, er først og fremst et godt tegn for alle elevene i Distrikts-Norge.