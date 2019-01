Lokalsamfunnene må tjene på sine naturressurser

Verdier skapes vanligvis gjennom bruk av økonomisk kapital og arbeid, og for noen viktige næringer - såkalt naturkapital. Altså naturressurser, slik som mineralene i fjellet, vinden, fisken i havet, vannet eller oljen under havbunnen.

Norge er rikt på naturressurser, og naturressursene har gitt oss rikdom. Ressursen, om det så er vannet i elvene, fisken i havet eller oljen på sokkelen, har skapt grunnlag for svært lønnsom økonomisk virksomhet. Naturressursen har utgjort en "gratis" innsatsfaktor for disse virksomhetene.

At et land er rikt på naturressurser. er ikke ensbetydende med at landet er rikt. Tvert om preges mange utviklingsland som er rike på naturressurser av fattigdom, og har en svakere økonomisk utvikling enn land med færre ressurser. Det er dette som er bakgrunnen for begrepet "naturressursenes forbannelse".

Nøkkelen for hvorvidt et land makter å nyttiggjøre seg rikdommen i naturressursene, avhenger av de institusjonelle ordningene rundt ressursene, påpekte den tyske pioneren innen freds- og utviklingsforskning Dieter Senghaas tilbake på 80-tallet.

I Norge ble utbyggingen av vannkraften omsluttet av slike ordninger. Det sikret fellesskapet en betydelig andel av verdiskapningen. Dette var ordninger som hjemfallsrett, konsesjonslover og skattesystemer. En satte en grunnrenteskatt, altså en avgift på naturressursen, som blant annet kom lokalsamfunnene til gode.

Da oljeeventyret var i emning, la myndighetene samme type tenkning til grunn. Oljen er en ressurs som tilhører fellesskapet. Når ressursen utvinnes, skal en betydelig andel av inntektene også tilfalle fellesskapet - i dette tilfellet staten.

Nå går oljeeventyret mot slutten. Norge må utvikle nye næringer å leve av i framtida. Mange av disse næringene vil også være basert på naturressurser, som havbruk, vindkraft eller mineralutvinning.

I den nye regjeringserklæringen fra Granavolden heter det at "naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller fellesskapet, samtidig som selskapene kan utvinne lønnsomme ressurser." Det heter også at "bærekraftig utnyttelse av naturressurser må også gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnene».

Formuleringene burde vært mer forpliktende, og slått fast at lokalsamfunn skal sikres en andel av inntektene når naturressurser i området utnyttes.

En god og effektiv utnyttelse av naturressurser forutsetter at virksomheten har en sterk lokal forankring. Befolkningen rundt må oppleve naturressursen som en velsignelse, ikke som verdier som tappes til fordel for en fjern statskasse eller private formuer.