Lokalpolitikere skal ikke måtte tåle trusler

Som lokalpolitiker tar man beslutninger som direkte påvirker naboens hverdag. Man jobber tett på egen bygd eller by, tett på innbyggerne man omgås i dagliglivet. Det er ofte krevende prioriteringer og vanskelige avgjørelser å ta.

Når lokalpolitikere må treffe upopulære valg og stå i kontroversielle saker, er det ikke til å unngå at man får reaksjoner fra dem som blir berørt. Det betyr ikke at man skal behøve å tåle hets og utskjelling.

Lokale folkevalgte trenger samme lovbeskyttelse mot trusler som rikspolitikere har. Det er et krav fra kommunenes interesseorganisasjon KS - og det skulle bare mangle. Her er det nødvendig å skjerpe det juridiske rettsvernet.

Desto større belastningen ved å være folkevalgt oppleves, desto mer utfordrende er det å rekruttere nye “amatørpolitikere” til kommunestyrene rundt omkring i landet. Dette er vanlige mennesker som bruker fritida på å jobbe for lokalsamfunnets beste.

Men de er under press. En undersøkelse Ipsos gjorde for KS i 2019, viste at fire av ti lokale folkevalgte er utsatt for hatefulle ytringer eller trusler. KS ba derfor regjeringen utrede hvordan lovverket kan endres for både å forebygge og håndtere hat og trusler mot lokale og regionale folkevalgte.

Det er skuffende at ingen av de politiske partiene har tatt dette opp i sine program. Man skulle tro partiene hadde større oppmerksomhet om hvordan hverdagen oppleves for dem som er partiets lokale representanter ute i kommunene.

Men i dag har de lokale politikerne ingen ekstra beskyttelse, ifølge Kommunal Rapport. Svært få saker havner i rettsystemet, det er ingen bestemmelser i loven som beskytter lokale folkevalgte spesielt, og det er store forskjeller i hvordan de ulike politidistriktene prioriterer anmeldelser om trakassering.

Lokale folkevalgte må ha samme rettsvern som nasjonale politikere har. De må, som KSs foreslår, innlemmes i straffeloven under paragrafen om angrep på statsorganers virksomhet. Det vil gi bedre helhet i håndteringen, og større trygghet for likebehandling, at ansvaret for å etterforske og påtale trusler ligger hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Det lokale demokratiet må beskyttes. Lokalpolitikere skal aller helst rekrutteres blant oss alle, blant kvinner og menn, unge og eldre, blant nye nordmenn og andre minoriteter. Da må takhøyden være stor - og tryggheten lovfestet.