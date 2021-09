Livsviktig vitenskap

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I et vakkert parkdrag ved Universitetet på Ås har et splitter nytt, toppmoderne bygg reist seg. Bygget er tilrettelagt for dyr, men med mennesket i sentrum. Her håndteres syke dyr, som helst skal gå friske ut igjen. Her kan man også håndtere virus og bakterier som kan påføre fisk, dyr og mennesker ubotelig skade.

Veterinærbygningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ble høytidelig åpnet 1. september. Bygningsmassen er på hele 63.000 kvadratmeter og består av over 2400 rom. I tråd med tidens krav er dette et såkalt passivhus, som varmes opp med kortreist flis. På taket er det matfat for humler og bier.

Veterinærinstituttet har ca. 18.000 kvadratmeter, inkludert laboratorier, obduksjonssal og forskningsfasiliteter. Her forskes det på mikroorganismer og zoonoser – infeksjonssykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker.

Fylt av kunst, men også av historisk materiale - plansjer, skjeletter og objekter etter 130 års veterinærhistorie på Adamstuen i Oslo. Det er spesialbygde rom med sikkerhetssluser der kjøretøyer, dyr og mennesker kan desinfiseres. Lufta renses over flere etasjer, vannet likeså.

Annonse

Budsjettet sprakk så det sang, slik mange store og kompliserte byggeprosjekter dessverre ofte gjør. Likevel kan man kanskje si at det er billig. Det nye høyteknologiske bygget kostet rundt 9 milliarder kroner.

Til sammenligning har koronapandemien kostet norske kommuner og fylkeskommuner 14 milliarder kroner i 2020 og ytterligere 9,3 milliarder kroner i første halvår av 2021. Forebyggende arbeid sparer liv, men også store pengesummer.

Veterinærinstituttets 330 ansatte, hele 122 av dem med doktorgrad, har avgjørende betydning i å forebygge og avverge helsetrusler. Forskningen som foregår ved NMBU er til beste for menneskeheten. På samme måte vil det nye Senter for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo kunne bli svært viktig. Kanskje kan disse toppforskerne stanse eller begrense skadene av den neste dødelige pandemien.

Koronapandemien har gjort smittevern til allemannseie, påpekte landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) under åpningsseremonien, som Dronning Sonja og ytterligere tre statsråder overvar.

Kunnskap om sammenhengen mellom dyrehelse og folkehelse kan likevel bli mye bedre. Nordmenn flest vet ikke at norske egg og fjørfe, i motsetning til nær sagt alle land, er salmonellafrie. Nordmenn flest vet ikke hvor viktig matproduksjonen er i arbeidet for å begrense bruken av antibiotika og forebygge antibiotikaresistens.

Å opplyse offentligheten om hvordan helsa til folk, fisk og fe henger sammen, er en del av Nationens samfunnsoppdrag. Vi formidler forskning i vår spalte "Faglig snakka" og gjennom nyheter, reportasjer og analyser. Takk for at du leser.