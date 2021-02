Livsglad innovasjonskraft

Enda ei uke. Med daglige oppdateringer om smittetall og karantene. Nye kommuner og tettsteder går inn og ut av ring 1, 2 og 3, skoler og barnehager inn og ut av røde og gule soner.

Det er vanskelig å henge med. Og enda vanskeligere å holde motet oppe.

Nyhetsstrømmen er intens og mattheten tiltagende. Vi får jevnlig gode - og dårlige - nyheter om virusmutasjoner, vaksiner og forsinkelser. Og "alle" vil lenger fram i vaksinekøen.

Da er det befriende med dem som ser sitt snitt til å leke litt med situasjonen. I forrige uke dumpet det inn en artig liten nyhet. Hallingene har laget et nytt munnbind mot koronaviruset.

ÅL BY MYSELF - men likevel i lag er teksten, med åpenbar referanse til slageren fra 1975, udødeliggjort av Celine Dion på 2000-tallet. For et munnbind, for et smitteverntiltak!

En hardtarbeidende gjeng i Ål Utvikling er etter det vi hører ansvarlige for idé og gjennomføring. Munnbindet spres blant ansatte og innbyggere, men også blant besøkende og gjennomreisende, som Ål ser kan være "levende reklameplakater".

Innovasjonskrafta i Ål har vi tidligere sett blant annet i lokalavisa Hallingdølen. Dette er ei av Norges siste frittstående lokalaviser, kåret til Årets lokalavis intet mindre enn fire ganger på 2000-tallet; i 2005, 2008, 2012 og 2014.

Mest oppsikt vakte Hallingdølen da den som første norske avis innførte såkalt betalingsmur i november 2011, altså begynte å forbeholde det digitale innholdet for abonnenter.

Samtidig slo avisa sammen papir- og digitalabonnementet og lanserte det som Ål inclusive. Året etter leverte de det beste økonomiske resultatet i Hallingdølens historie.

Et munnbind gjør ingen sommer, ei heller et strategisk godt grep fra ei lokalavis. Det stopper ikke nedadgående økonomiske spiraler, strukturelle trender eller sentraliserende politikk.

Men skal bygda vokse, eller bare være sterk som den er, må den ha entusiastiske innbyggere og livskraft. Ål by myself vitner om ei slik livskraft, som vi i Nationen heier på.

Noe av det samme ser vi i Vang i Valdres. Med Vinjerock og Innovangsjon og kontorfellesskapet 1724 tilrettelegger bygda for nye næringer, mer virksomhet og for at ungdom fra bygda og utenfra kan finne det interessant å etablere seg der.

Stad-ordfører Alfred Bjørlo (V) er en levende reklameplakat for samme kraft i Nordfjord og Stad. I forrige uke lanserte han en helt ny idé: Flytting av statlige arbeidsplasser, én og én. "La statstilsette i Oslo få lov til å "ta med jobben" til eit godt liv i distrikts-Noreg!"

Ideen er kreativ. Kanskje til og med god? De første reaksjonene var iallfall positive, både fra ansattes organisasjoner og nasjonalt politisk hold.

Koronaen har snudd opp-ned på våre liv. Kanskje kan det komme noe godt ut av den. Kanskje kan den gi ny giv for bygdeliv.