Skogeier Håkon Lindstad i Hønefoss har flere kulturminner på sine 1000 dekar innmark og 1800 dekar skog. De tar han hensyn til i driften.

For noen år siden fant turgåere blomsten bittergrønn på eiendommen hans. Det gjør at 23 dekar skog ble båndlagt som såkalt MiS-område, hvor ordinær hogst ikke er tillatt.

Skogen er kulturskog, plantet, ryddet og skjøttet gjennom tiår. Den er hogstmoden om få år. Investeringene er tapt. Det gis ingen kompensasjon for tømmerverdien, som beregnes til omlag 150.000 kroner.

Lindstad ønsker å dyrke 200 dekar nytt jordbruksland. I så fall må han ut med rundt 100.000 kroner for arkeologisk befaring i skogen han vil dyrke. Dersom det avdekkes fornminner som myndighetene mener er verd å bevare, kan hele eller deler av dyrkingsprosjektet måtte avlyses. Grunneier sitter igjen kun med kostnadene.

Lindstad synes det er urimelig at han skal ta regningen for tapte inntekter. Han har rett.

Ved større, private tiltak kan staten dekke arkeologiske arbeider helt eller delvis, dersom kostnadene er urimelig tyngende. Samtidig er miljøforvaltningen i Norge basert på at «brukeren betaler», opplyser seksjonsleder Isa Trøim hos Riksantikvaren.

– Det innebærer at den som forbruker et felles samfunnsgode skal dekke kostnadene, og for kulturminner er dette lovfestet i kulturminneloven. Det er brukeren som må dekke kostnadene til nødvendig undersøkelser og registrering, eller utgravning av kulturminner dersom tiltaket kan gi inngrep i automatisk fredede arkeologiske kulturminner.

Det er nødvendig å minne om at jord- og skogbruk også er et samfunnsgode. Det blir for enkelt å ta utgangspunkt i at grunneiere som vil produsere mat og tømmer "forbruker" samfunnsgoder.

Kulturminner og rødlista arter er en verdi for samfunnet som helhet, sier grunneieren, helt korrekt. Vi skal ta vare på både kulturminner og sjeldne arter her i landet. Da er det direkte kontraproduktivt at den enkelte skogeier skal bære den risikoen for økonomisk tap det er å ha ukjente kultur- og naturverdier på sin grunn. Slikt fremmer ikke innrapportering av verneverdier, ei heller forståelse for vern.

Areal som er verd noe for samfunnet, må verdsettes av samfunnet.