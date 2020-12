Lite kraft i nord

Nord-Norge er mer enn en tredel av landarealet i Norge. Nesten hver tiende nordmann lever her. Vi er landet med størst andel av befolkningen nord for polarsirkelen.

Dette er mer enn kuriosa i introduksjonen til regjeringens nordområdemelding. Det er avgjørende kunnskap for å forstå betydningen av vår nordlige landsdel.

Den forrige nordområdemeldingen kom i 2011. Siden da har Russland annektert Krim, og skjerpet tonen mot Norge - og våre allierte - i nord. Som meldingen fastslår, er den sikkerhetspolitiske situasjonen "vesentlig mer krevende" enn for ni år siden:

"Internasjonal politikk er i større grad preget av stormaktsrivalisering, mer nasjonalisme og press mot etablerte samarbeidsinstitusjoner og verdier."

Det er en nødvendighet at meldingen fastslår at norsk militært nærvær og aktivitet i nordområdene skal styrkes.

Samtidig er det avgjørende å bevare det overveiende gode naboforholdet befolkningen i nord har med naboene i øst. Den utveksling av mennesker, kunnskap, varer og kultur som skjer over russergrensen må styrkes, ikke svekkes. Det er avspenning på bakken.

Det er i denne sammenheng vanskelig å forstå at den nye nordområdemeldingen legger så liten vekt på Svalbard. Øygruppa fikk sin egen Svalbard-melding i 2015, men de sikkerhetspolitiske vurderingene av nordområdene må ta utgangspunkt i dagens situasjon.

Ifølge Nordområdemeldingen kan folketallsnedgangen i nord knapt snus: Den beskrives som "en større trend" som det offentlige ikke kan forventes å gjøre noe med.

Det lyder som defaitisme. Den ferske Distriktsnæringsmeldingen, som nylig ble levert regjeringen, er langt mer optimistisk med tanke på å snu negative flyttemønstre.

Nordområdemeldingen peker korrekt på at Nord-Norges ressursmiljøer innenfor politikk, forskning og næringsliv er avgjørende for bærekraftig vekst og utvikling. Men det blir for snevert når meldingen tar til orde for en teknologisk satsing "rundt sterke miljøer som Bodø, Tromsø og Alta". Verken fjern- eller hjemmekontor synes å ha nådd Nordområdemeldingen.

Nordområdemeldingen leses i en tid hvor Senterpartiet har overtatt Arbeiderpartiets hegemoniske rolle som garantist for folk i husan og jentan på fileten, og for et totalforsvar av vår strategisk viktige landsdel.

Lite i meldingen tyder på at Høyre-regjeringen har ambisjoner om å konkurrere.