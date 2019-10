Lavere økonomisk vekst

Nordmenn må venne seg til en tyngre økonomisk seilas enn hva vi har opplevd de siste 20 årene, sier sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i et intervju med Dagens Næringsliv.

Det er ingen sjokkerende dristig analyse fra NHOs side. Norge har opplevd et eventyrlig godt bytteforhold mellom gode råvarepriser på den ene siden, og tilsvarende lave priser på det som vi importerer av konsumvarer. Resultatet har vært en økning i nordmenns kjøpekraft som er uten sidestykke i historien. En trenger ikke være spåmann for å forstå at dette økonomisk gunstige bytteforholdet ikke kan vokse inn i himmelen.

Som NHO peker på er det grunn til å anta at den økonomiske medvinden er i ferd med å snu. Vi har allerede opplevd et dramatisk prisfall på olje. Uansett pristuvikling vil aktiviteten i oljebransjen trolig falle i årene som kommer.

Et annet uomtvistelig faktum som vil prege vår økonomiske framtid er at den norske befolkningen eldes. Det gir både økte pensjonskostnader og økt behov for helse- og omsorgstjenester.

NHOs sjefsøkonom anbefaler nordmenn å justere ned sine økonomiske forventninger for årene som kommer.

Annonse

Anbefalingen kan sendes rett videre til regjeringen som mandag legger fram sitt statsbudsjett. Regjeringen bør ta inn over seg de økonomiske signalene og holde igjen på pengebruken. Dette er ikke tiden for økte offentlige utgifter.

Dessverre er det grunn til frykte at regjeringen ikke har nødvendig økonomisk disiplin. I hele Solberg-regjeringens periode har penger vært limet som har holdt en skjør koalisjon sammen. Regjeringens fremste kjennetegn i den økonomiske politikken har nettopp vært kombinasjonen av kraftige skatteletter og økte offentlige utgifter.

Ingen annen regjering har økt oljepengebruken så mye som denne regjeringen. Det har skjedd i en periode der vi burde ha brukt vårt unormalt gode økonomiske handlingsrom til en stortstilt grønn omstilling av vårt næringsliv. Vi vet at oljeaktiviteten vil avta i årene som kommer, men har dessverre ikke forberedt oss så godt som vi burde på de nye tidene.

Det er temmelig beskrivende at en av de store usikkerhetsmomentene i NHOs økonomiske analyse er hvorvidt internasjonale klimatiltak som karbonprising kan redusere etterspørselen av norsk olje og gass, redusere verdien av oljeressursene og dermed føre til en raskere utfasing av olje- og gassvirksomheten.

Det ville vært klokt om flertallsregjeringen Solberg tok høyde for slike dramatiske økonomiske svingninger i nær framtid i sine budsjettframlegg.

Oppsummert Trangere tider 1 NHO varsler at den økonomiske medvinden i Norge er i ferd med å snu. Dystre tegn 2 Oljevirksomheten avtar i årene som kommer, dessuten vil en aldrende befolkning gi økte offentlige utgifter. Statsbudsjett 3 Regjeringen bør ta høyde for en ny økonomisk situasjon når den legger fram forslag til statsbudsjett på mandag.