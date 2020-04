Landbruket må sikres arbeidskraft og økonomi

Norsk landbruk er, som landbruk over hele Europa, avhengig av arbeidskraft fra andre land. Stengte grenser, karantener og strenge reiserestriksjoner som følge av koronaepidemien har gjort det vanskelig, for ikke å si umulig, å skaffe arbeidskraft til matproduksjonen i mange viktige, matproduserende land. EU har derfor bedt medlemslandene om å sette landbruksarbeidere på lista over samfunnskritisk yrkesgruppe.

Les også: Lar permittere jobbe i landbruket uten å tape dagpenger

Norge er ikke et unntak. De siste dagene har det blitt jobbet intenst fra politisk hold og fra næringen for å legge til rette for at landbruksarbeidere kan komme til Norge.

Allerede mandag varslet justisminister Monica Mæland at det skulle åpnes for at borgere fra andre EØS-land skal få komme inn i Norge for å utføre sesongarbeid i jordbruket. Det er bra, men som Elisabeth Morthen i Gartnerhallen peker på; det sitter allerede arbeidstakere med arbeidskontrakter klare, og mange kommer også fra land utenfor EØS. Det haster å få på plass både visum og gode arbeidsforhold.

Annonse

Men hva gjør vi hvis vi ikke får inn nok landbruksarbeidere? Det handler ikke bare om å skaffe arbeidskraften, arbeiderne skal også sikres losji og arbeidsvilkår som gjør at de ikke utsetter seg selv eller andre for smittefare.

Det lave lønnsnivået i jordbruket gjør det mindre relevant for mange å se på landbruket som en potensiell arbeidsplass. Et generelt høyere lønnsnivå i Norge enn landene rundt oss, og særlig Øst-Europa og Asia, har derfor gjort landbruket avhengig av importert arbeidskraft.

I krisetiden vi er inne i nå, trer matproduksjonens rolle som samfunnskritisk funksjon fram. Da er det et paradoks at det å produsere mat er så dårlig betalt, både for bonde og arbeider. Et stadig kjør for å produsere maten så billig som mulig presser lønnsnivået, både i Norge og internasjonalt.

Stortinget ble tirsdag enige om en tredje krisepakke. Formuleringene fra Stortinget om landbruk er langt mer vage enn de burde vært. Det er helt avgjørende at landbruket som helhet og enkeltprodusenter ikke blir økonomisk skadelidende på grunn av tiltak myndighetene har satt i verk.

Mange frivillige har nå registrert seg for å kunne bidra i jordbruk og skogbruk. Det er bra at regjeringen nå gjør det mulig for personer som tar seg arbeid i landbruket å samtidig få avkorting av dagpengene.

Bønder som får ekstra utgifter på grunn av koronatiltakene, må kompenseres. Nå er det opp til regjeringen å "vurdere å stille med garantier slik at næringen ikke blir økonomisk skadelidende ved eventuell overproduksjon av enkelte planteprodukter." For et landbruk som er en viktig del av matberedskapen, er ikke det godt nok.