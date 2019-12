Landbruk i feil retning

Melke- og potetbonden Jan Steinar Bø i Randaberg ønsker å gjøre hva bønder alltid har gjort, nemlig å legge nytt land under plogen. Men det får han ikke.

Fylkesmannen i Rogaland har nektet bonden å fulldyrke storparten av et område på 44 dekar, som i dag er innmarksbeite. Staten kaller området "restareal" og bruker som et argument for vern at det ligger nær et verneområde.

Samtidig som bonden nektes å dyrke for ny matproduksjon, bygges det ned ned prima jordbruksjord rundt ham - med myndighetenes velsignelse.

De 44 målene i Randaberg er en liten brikke i et nasjonalt bilde som ikke ser særlig bra ut. I fjor var det ifølge SSB 9,855 millioner dekar jordbruksjord i drift. Det er en nedgang på 3,8 prosent på 10 år, eller nær 39.000 dekar per år i snitt. Og det ferske forbudet mot å dyrke opp myr til matproduksjon gjør ikke saken bedre.

Det blir stadig mer vernet skog: Nylig passerte vernearealet 5 prosent. Parallelt med dette blir det stadig mer gammel skog og stadig mer død ved i alle skogtyper. Ifølge Artsdatabanken er det en reell nedgang i antallet truede og sårbare arter i skogen. Det er gledelig.

Det som går i feil retning, er bruken av det resterende skogarealet.

Vi produserer ikke nok juletrær til å dekke eget behov, til tross for at Olaug Bollestad er den fjerde statsråden på 10 år som snakker varmt om økning i produksjonen.

Produsentene forteller om hundrevis av timer med byråkratiarbeid for å få starte opp produksjon.

Miljødirektoratet bruker droner for å overvåke produksjonen, blant annet for å sikre mot bruk og spredning av fremmede treslag. Av fem kontrollerte produsenter i Rogaland hadde ingen brutt med gitte tillatelser.

Direktoratet bør bruke sine droner til også å ettergå miljøsyndere i den ordinære skogsdriften.

Hvert år går tusener av dekar skog ut av produksjon gjennom at arealene hogges uten å bli plantet til igjen. Langs kysten gjenplantes under halvparten av arealet som hogges.

Allerede for 10 år siden advarte skogmyndighetene på Vestlandet om kraftig avskoging. Staten har ikke tatt tak for å få bukt med problemet, selv om det er ulovlig å hogge skog uten å få opp ny skog på arealet.

Her er det altså nok av lovbrudd, som ødelegger for skogens langsiktige evne til å binde CO2 og produsere tømmer. Vi håper myndighetene blir like ivrige til å avdekke disse.

Ferdig miljø-utredede tiltak som å plante skog på nye arealer og gjødsling av skog for økt klimabidrag blir heller ikke satset på.

Produktivt areal vernes, brakkes, brukes ineffektivt eller bygges ned. Nydyrking og -planting treneres eller stanses. Dette lover ikke bra for et land som skal frigjøre seg fra fossilalderen.