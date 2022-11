Lakseskatten kan bli justert, men den kommer

Oppdrettsselskapene var raskt på barrikadene da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram regjeringens planer for grunnrenteskatt i slutten av september.

Siden har kritikerne og medieoppslagene stått i kø. Næringen er opprørt og frykter for både arbeidsplasser og investeringer i en viktig eksportbransje. Flere ordførere i kystkommuner – også fra regjeringspartiene – mener grunnrentebeskatning på havbruk betyr at lysene slukkes i lokalsamfunnene.

Så langt har én kommune, ett investeringsselskap, fagforeningen Parat og en rekke – i all hovedsak anonyme – privatpersoner uttalt seg formelt i høringsrunden som pågår, med frist 4. januar

De store oppdrettsselskapene deler foreløpig sine «høringssvar» i mediene. Salmar kan vise til driftsinntekter i tredje kvartal på 4,9 milliarder kroner, samtidig som de sender ut permitteringsvarsel til 851 ansatte. Årsak: grunnrenteskatten.

Lerøy varsler permittering av rundt 350 ansatte og Mowi utelukker ikke at det samme skjer hos dem, samtidig som eierne får et utbytte på 880 millioner kroner bare i tredje kvartal i år.

Vedum stiller seg undrende til permitteringsvarslene som kan ramme mange ansatte og går hardt ut over enkeltmennesker og familier. Han påpeker overfor NTB at det ikke er foreslått å legge grunnrenteskatt på videreforedling, der næringen nå sier det er permitteringsbehov. Flere har også minnet om at Salmar også i fjor høst varslet permittering av 600 ansatte, da begrunnet i sesongvariasjoner.

Selskaper med denne type superprofitt må tåle å bli spurt om deres egeninteresser gjør at de bekvemt skyver ansatte foran seg i en sak der de er på kollisjonskurs med regjeringen.

Mandag var likevel både Støre, Vedum og fiskeriminister og Ap-nestleder Bjørnar Skjæran opptatt av å ta situasjonen for de ansatte på alvor. De beroliger med at innretningen og rammene for grunnrenteskatten fortsatt kan endres, etter høringsinnspill og ytterligere dialog med næringen.

Regjeringen forsøker åpenbart å ikke irritere mer enn nødvendig. Både Ap og Sp kjenner på meningsmålingene og på interne gnisninger at egne ordførere i flere oppdrettskommuner har et annet syn enn regjeringen.

Grunnrenteskatten vil likevel bli innført, hovedelementene ligger fast. Det er politisk flertall i Stortinget, og det er riktig at mer av overskuddet fra de verdiene som skapes lokalt må gå tilbake til kystkommuner og fellesskapet. Særlig skal det komme vertskommunene som avgir grunn og naturressurser til gode.